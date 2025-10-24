El parlamento croata aprobó este viernes la reintroducción del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2008, en un contexto de creciente tensión en Europa tras la agresión rusa contra Ucrania. La decisión refuerza la preparación de los jóvenes y la capacidad defensiva del país, en medio de un aumento de la presencia militar en los Balcanes, región que sufrió un conflicto violento en la década de 1990.

La ley se aprobó con 84 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones, y establece un sistema de entrenamiento militar básico para hombres de entre 18 y 30 años, mientras que las mujeres pueden participar de manera voluntaria. La medida responde tanto a la necesidad de dotar a los ciudadanos de habilidades básicas en situaciones de crisis como a la intención de fortalecer las fuerzas armadas croatas.

TE RECOMENDAMOS CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuál es la duración y el propósito del servicio militar obligatorio reintroducido en Croacia?

Las autoridades comenzarán a convocar a los reclutas nacidos en 2007 para exámenes médicos a fin de año, según informó la emisora pública HRT. El servicio militar tendrá una duración de dos meses, durante los cuales los reclutas recibirán formación básica en competencias militares esenciales. El objetivo consiste en que los jóvenes adquieran conocimientos y habilidades necesarios para contribuir a la seguridad nacional en situaciones de emergencia.

Se prevén hasta cinco tropas al año, con 800 reclutas cada una, sumando un total de 4.000 participantes anuales. El viceprimer ministro y ministro de Defensa, Ivan Anusic, explicó: “Los reclutas recibirán entrenamiento militar básico durante dos meses, durante los cuales recibirán un salario de 1100 euros”. Asimismo agregó que solo podrán ser convocados aquellos que aprueben un examen médico y sean considerados aptos para el servicio.

PUEDES VER: Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

¿Qué beneficios y alternativas ofrece la nueva ley a los jóvenes croatas convocados para el servicio militar?

La nueva ley ofrece incentivos adicionales a quienes completen la formación militar básica tendrán ventajas para acceder a empleos en empresas estatales y públicas. Esto busca reconocer el esfuerzo de los jóvenes y facilitar su incorporación laboral.

Los que rechacen cualquier tipo de participación en el ejército cuentan con dos alternativas. La primera, explicó Anusic, consiste en “realizar un programa de protección civil, que durará tres meses”, según el sitio Balkan Insight, con una compensación reducida. La segunda opción implica un servicio civil de cuatro meses en instituciones que prestan servicios a municipios y ciudades. Quienes rechacen cualquier tipo de participación en el ejército no recibirán compensación económica.