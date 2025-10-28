Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe y el Pacífico, con tres ataques ordenados por Donald Trump. Foto: composición LR/X

Estados Unidos intensificó su ofensiva en el Caribe y el Pacífico contra el narcotráfico con una nueva serie de bombardeos que dejaron al menos 14 personas muertas y un sobreviviente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el Ejército estadounidense ejecutó cuatro ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico Oriental, como parte de una operación autorizada directamente por el presidente Donald Trump.

El Pentágono aseguró que ninguna fuerza estadounidense resultó herida durante la operación y que las embarcaciones atacadas “navegaban en rutas conocidas de narcotráfico”.

EE. UU. intensifica su campaña antinarcóticos con bombardeos en el Pacífico y el Caribe

Los ataques de octubre se suman a una serie de embestidas que Washington lanzó desde principios de septiembre, cuando comenzó esta campaña antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico. Desde entonces, Estados Unidos ha destruido al menos 14 embarcaciones y ha provocado 57 muertes, según cifras oficiales.

La administración Trump sostiene que el objetivo es desmantelar redes de narcotráfico con capacidad logística transnacional. “Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y los eliminaremos”, aseguró Hegseth, defendiendo la estrategia.

El Comando Sur lidera las operaciones, que cuentan con el despliegue de siete buques de guerra, aviones de combate F-35 y el portaaviones USS Gerald R. Ford. La presencia militar estadounidense ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con Venezuela, cuyo gobierno acusó a Washington de usar la “guerra contra las drogas” como pretexto para justificar una posible intervención.