HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores
Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores     Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores     Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores     
Mundo

Al menos 14 muertos deja nuevo ataque de Estados Unidos contra 4 presuntas narcolanchas en el Pacífico

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que las operaciones se realizaron sin bajas estadounidenses, mientras que un sobreviviente fue rescatado tras los bombardeos navales.

Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe y el Pacífico, con tres ataques ordenados por Donald Trump. Foto: composición LR/X
Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe y el Pacífico, con tres ataques ordenados por Donald Trump. Foto: composición LR/X

Estados Unidos intensificó su ofensiva en el Caribe y el Pacífico contra el narcotráfico con una nueva serie de bombardeos que dejaron al menos 14 personas muertas y un sobreviviente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el Ejército estadounidense ejecutó cuatro ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico Oriental, como parte de una operación autorizada directamente por el presidente Donald Trump.

El Pentágono aseguró que ninguna fuerza estadounidense resultó herida durante la operación y que las embarcaciones atacadas “navegaban en rutas conocidas de narcotráfico”.

TE RECOMENDAMOS

POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

EE. UU. intensifica su campaña antinarcóticos con bombardeos en el Pacífico y el Caribe

Los ataques de octubre se suman a una serie de embestidas que Washington lanzó desde principios de septiembre, cuando comenzó esta campaña antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico. Desde entonces, Estados Unidos ha destruido al menos 14 embarcaciones y ha provocado 57 muertes, según cifras oficiales.

La administración Trump sostiene que el objetivo es desmantelar redes de narcotráfico con capacidad logística transnacional. “Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y los eliminaremos”, aseguró Hegseth, defendiendo la estrategia.

El Comando Sur lidera las operaciones, que cuentan con el despliegue de siete buques de guerra, aviones de combate F-35 y el portaaviones USS Gerald R. Ford. La presencia militar estadounidense ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con Venezuela, cuyo gobierno acusó a Washington de usar la “guerra contra las drogas” como pretexto para justificar una posible intervención.

Notas relacionadas
Kamala Harris asegura que podría postularse nuevamente a la presidencia de Estados Unidos en 2028

Kamala Harris asegura que podría postularse nuevamente a la presidencia de Estados Unidos en 2028

LEER MÁS
Venezuela rompe pacto energético con Trinidad y Tobago y acusa a EE.UU. de preparar una 'guerra por el petróleo'

Venezuela rompe pacto energético con Trinidad y Tobago y acusa a EE.UU. de preparar una 'guerra por el petróleo'

LEER MÁS
Trump promete que en caso de una guerra haría de todo para defender a Estados Unidos: "Lo vamos a ganar”

Trump promete que en caso de una guerra haría de todo para defender a Estados Unidos: "Lo vamos a ganar”

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

Accede a una compra de deuda a una tasa desde 0.84% mensual y ahorra pagando menos intereses

Sol peruano presenta leve depreciación de 0,04%: "El factor político es una fuente de riesgo en el Perú", señala analista

Mundo

Trump planearía realizar ataques terrestres en Venezuela y Colombia contra el narcotráfico

El país de América Latina que busca liderar la inteligencia artificial con la instalación de una nueva infraestructura tecnológica

Claudia Sheinbaum dice que México aún espera una disculpa de España por abusos durante la Conquista

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025