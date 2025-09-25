La mujer se mostró feliz por cantar su cumpleaños en una caja de cerveza en lugar de un pastel. | Foto: composición LR/TikTok/@aridiota

La mujer se mostró feliz por cantar su cumpleaños en una caja de cerveza en lugar de un pastel. | Foto: composición LR/TikTok/@aridiota

La imaginación de las personas por celebrar su cumpleaños no tiene límites: desde fiestas temáticas con disfraces, hasta tortas decoradas y diseñados con personajes de películas. Cada detalle busca darle un toque especial a esa fiesta importante. Sin embargo, una mujer sorprendió a sus invitados al decidir usar una caja de cerveza en lugar del tradicional pastel de cumpleaños.

La creatividad de la mujer desató risas entre usuarios, quienes no dudaron en aplaudier su ingenio. El clip, publicado en TikTok ya es viral y cuenta con más de 500. 000 reacciones.

Mujer reemplaza su torta de cumpleaños por caja de cerveza

En el video se observa cómo los invitados de la mujer se reúnen para cantarle el tradicional Happy Birthday. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos fue que la dueña del santo prefirió encender sus velas en las chapas de varias botellas de cerveza apiladas dentro de una caja, en lugar de colocarlas sobre una torta.

El ingenioso detalle provocó carcajadas y se robó toda la atención de la celebración, convirtiéndose rápidamente en el centro de los comentarios en redes. Usuarios en TikTok no dudaron en aplaudir la creatividad de la cumpleañera.

"Qué feliz se ve la señora", "Ya me dieron ideas para mi próximo cumpleaños", "Es que no come dulce", "¿Me guarda una tajada de ese pastel? Justo es mi sabor favorito", "En mis tiempos las velas iban en las tortas", "Para los que dicen que es cerveza, se equivocan, es un nuevo sabor de pastel", "La mejor torta que he visto", "Esa torta no vence", "Ese pastel no tiene pierde", "Es una torta en 3D", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.