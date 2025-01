Esta es la bebida alcohólica de América Latina mejor calificada, según Taste Atlas: clave en épocas festivas

Taste Atlas definió cuál es la bebida alcohólica de América Latina gracias a su última clasificación presentada. La bebida, que alcanzó una puntuación de 4.5 sobre 5 y ocupó el puesto 14 en el mundo, es parte de la historia del territorio latino del que es representativo, ya que su existencia está vinculada a la llegada de la leche condensada a este lugar en la región.

Aunque no se puede determinar con exactitud la fecha de su invención, se estima que esta bebida comenzó a prepararse a partir de 1900. Sin embargo, su popularización no ocurrió hasta después de la década de 1950, debido a que la leche condensada requería refrigeración para su conservación, y en ese entonces, la mayoría de la población no disponía de neveras.

PUEDES VER: Descubren yacimiento de petróleo de al menos 950 millones de barriles que supera la reserva más grande de Sudamérica

La bebida alcohólica de América Latina mejor calificada, según Taste Atlas

Coquito es la mejor bebida alcohólica de América Latina, según el ranking de TasteAtlas. Esta bebida tradicional es similar al eggnog o ponche de huevo, que se prepara y consume principalmente durante la temporada navideña. Esta bebida cremosa y dulce se elabora con una base de leche de coco, leche condensada, especias como la canela y el clavo, y se enriquece con ron blanco o pitorro.

Según el ranking de TasteAtlas, el coquito tiene una calificación de 4.5 sobre 5. Este reconocimiento resalta la popularidad y el aprecio que tiene esta bebida entre los consumidores en Puerto Rico y el mundo. Su preparación casera y la tradición de compartirla en familia durante las festividades contribuyen a su estatus como una de las bebidas más queridas de la región.

Coquito (puntuación de 4.5). Mojito (puntuación de 4.4). Carménère (puntuación 4.4).

Según el ranking de TasteAtlas, el coquito tiene una calificación de 4.5 sobre 5. Foto: Chef Jamika.

Coquito, la mejor bebida alcohólica de América Latina

La historia del coquito, la emblemática bebida navideña de Puerto Rico, está vinculada a la introducción de la leche condensada en la isla a principios del siglo XX. Tras la invasión estadounidense en 1898, comenzaron a llegar a Puerto Rico comerciantes que importaron productos enlatados, entre ellos la leche evaporada y condensada.

Aunque ya existían ingredientes locales como el coco, el ron, la vainilla y la canela, la disponibilidad de la leche condensada permitió la creación de una bebida alcohólica cremosa y dulce, similar al eggnog estadounidense, pero con un toque tropical distintivo.