Backus amplía su portafolio con su primera cerveza saborizada y apunta a nuevos nichos de consumo

Flying Fish, la primera cerveza saborizada de Backus, ingresó al mercado peruano con sabor lima-limón y será importada inicialmente desde México.

Backus introdujo en el mercado peruano su primera cerveza saborizada Flying Fish con sabor a lima-limón. El producto, que inicialmente será importado desde México, forma parte de la estrategia de la compañía por diversificar su portafolio hacia la categoría Beyond Beer, como una forma de diferenciarse de la cerveza tradicional.

Según la empresa, el público objetivo son los consumidores jóvenes, un grupo que, de acuerdo con tendencias de mercado, busca bebidas más ligeras, con mezclas y perfiles dulces. La meta inicial es posicionar la marca en este nicho antes de evaluar una producción local en el mediano plazo.

En la industria cervecera, la categoría Beyond Beer engloba a todas las bebidas alcohólicas alternativas que no entran en la categoría de cerveza clásica.

Según Alejandro Molina, vicepresidente de Marketing de Backus, la meta es atraer a quienes demandan experiencias distintas y ampliar el portafolio hacia públicos que, en otras circunstancias, optarían por gaseosas, tragos premezclados o bebidas energéticas.

Con este lanzamiento, el Perú se convierte en uno de los primeros países de Latinoamérica en introducir la marca, que ya tuvo éxito en Sudáfrica al dinamizar la categoría de cervezas con sabor. Desde Backus, destacan que el producto apunta a dinamizar y refrescar el portafolio Beyond Beer, orientado a consumidores que buscan opciones distintas dentro del mercado cervecero.

Con este producto, Backus refuerza su portafolio de innovación, al que en los últimos dos años sumó opciones como Corona Cero y Cusqueña Cero en el segmento de cervezas sin alcohol. Aunque se trata de categorías todavía pequeñas en el país, la compañía considera que tienen potencial de crecimiento acelerado y capacidad de atraer a nuevos consumidores.

La industria cervecera aporta casi el 1% del PBI

La industria cervecera es un motor de nuestra economía, toda vez que aporta casi al 1% al Producto Bruto Interno (PBI), según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Además, genera S/4.000 millones en impuestos al año y es el ingreso principal de más de 350.000 bodegas del país ya que representa el 30% de sus ingresos, precisa el Comité de Fabricantes de Cerveza del mencionado gremio.

El consumo per cápita de cerveza en el Perú es de aproximadamente 43 litros por año, según estimaciones recientes del sector. No obstante, el país aún se encuentra muy por debajo de países de la región como Colombia o México que tienen un consumo per cápita de 55 y 65 litros respectivamente y mucho más lejos de países europeos como República Checa o Alemania, donde se superan los 120 litros per cápita.