Mundo

Taiwán sacrifica cientos de cerdos tras detectar sus primeros casos de peste porcina africana

Actualmente, la industria porcina de Taiwán genera el equivalente a unos 2.300 millones de dólares al año. Las autoridades buscan evitar un brote que provoque consecuencias devastadoras para el sector.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, instó a la población a no entrar en pánico.
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, instó a la población a no entrar en pánico. | Foto: AFP

El Ministerio de Agricultura de Taiwán anunció el sacrificio de cientos de cerdos tras detectar los primeros casos de peste porcina africana, aunque por ahora no se han reportado más contagios en la isla.

La peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a los seres humanos; sin embargo, es muy contagiosa y mortal para los cerdos, por lo que un brote podría tener consecuencias devastadoras para la industria porcina, según expertos.

Buscan evitar que la infección se propague

"Hasta ahora no se han observado anomalías en otros lugares", aseguró el viceministro de Agricultura, Tu Wen-jane, en una conferencia de prensa en la ciudad central de Taichung, donde se detectaron los contagios.

Muestras de cerdos muertos en una granja del distrito de Wuqi dieron positivo a peste porcina africana este mes y alrededor de 195 animales fueron sacrificados, informó eel ministerio de agricultura taiwanés.

Asimismo, se estableció una "zona de control" de tres kilómetros para evitar que la infección se propague, al tiempo que se prohibió el transporte y el sacrificio de cerdos en toda la isla durante cinco días.

En la actualidad, Taiwán tiene alrededor de cinco millones de cerdos y la industria porcina genera el equivalente a unos 2.300 millones de dólares al año, según datos oficiales.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, instó a la población a no entrar en pánico y pidió a los gobiernos locales, las asociaciones ganaderas y los criadores de cerdos que estén muy atentos.

