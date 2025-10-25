Taiwán sacrifica cientos de cerdos tras detectar sus primeros casos de peste porcina africana
Actualmente, la industria porcina de Taiwán genera el equivalente a unos 2.300 millones de dólares al año. Las autoridades buscan evitar un brote que provoque consecuencias devastadoras para el sector.
- Estados Unidos anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha: al menos 43 fallecidos en todos los ataques
- Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros
El Ministerio de Agricultura de Taiwán anunció el sacrificio de cientos de cerdos tras detectar los primeros casos de peste porcina africana, aunque por ahora no se han reportado más contagios en la isla.
La peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a los seres humanos; sin embargo, es muy contagiosa y mortal para los cerdos, por lo que un brote podría tener consecuencias devastadoras para la industria porcina, según expertos.
TE RECOMENDAMOS
CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Donald Trump descarta que China vaya a invadir Taiwán y anuncia visita a Pekín a inicios de 2026
Buscan evitar que la infección se propague
"Hasta ahora no se han observado anomalías en otros lugares", aseguró el viceministro de Agricultura, Tu Wen-jane, en una conferencia de prensa en la ciudad central de Taichung, donde se detectaron los contagios.
Muestras de cerdos muertos en una granja del distrito de Wuqi dieron positivo a peste porcina africana este mes y alrededor de 195 animales fueron sacrificados, informó eel ministerio de agricultura taiwanés.
Asimismo, se estableció una "zona de control" de tres kilómetros para evitar que la infección se propague, al tiempo que se prohibió el transporte y el sacrificio de cerdos en toda la isla durante cinco días.
PUEDES VER: Xi Jinping le propondrá a Trump oponerse a independencia de Taiwán a cambio de pacto comercial, según The Wall Street Journal
En la actualidad, Taiwán tiene alrededor de cinco millones de cerdos y la industria porcina genera el equivalente a unos 2.300 millones de dólares al año, según datos oficiales.
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, instó a la población a no entrar en pánico y pidió a los gobiernos locales, las asociaciones ganaderas y los criadores de cerdos que estén muy atentos.