Kim Jong-un presenta un buque de guerra y asegura que está listo para castigar provocaciones del enemigo

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitó uno de los buques de guerra de su país y aseguró que esta gigantesca embarcación de 5000 toneladas está lista para castigar cualquier provocación del enemigo.

KCNA, la agencia de noticias estatal de Corea del Norte, confirmó que el navío 'Choe Hyon' es uno de los dos destructores lanzados este año como parte de la campaña de Kim Jong-un por apuntalar la fortaleza naval del país.

De acuerdo con KCNA, el dictador norcoreano se mostró orgulloso de este buque de guerra, al afirmar que representa una clara demostración del desarrollo y la fortaleza de las fuerzas armadas de su país.

"La tremenda capacidad de nuestra marina debe ser ejercida en el vasto océano para disuadir plenamente o contrarrestar y castigar las provocaciones del enemigo a la soberanía del Estado", señaló Kim Jong-un.

Por su parte, el ejército de Corea del Sur afirmó que el barco 'Choe Hyon' que presume King Jong-un habría sido desarrollado con ayuda de Rusia.

Lo más probable es que esta poderosa embarcación haya sido entregada a cambio del envío de miles de soldados norcoreanos para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania.