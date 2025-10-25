Estos países de América Latina concentran parte importante de la producción mundial de los tres principales minerales del mundo

América Latina se consolida como un actor clave en la producción mundial de tres de los metales más estratégicos: oro, plata y cobre. Según datos oficiales, Chile lidera la producción de cobre con aproximadamente 5 millones de toneladas en 2024, representando cerca del 23% de la producción global. México, por su parte, destaca como el principal productor mundial de plata, mientras que Perú se posiciona como el octavo mayor productor de oro a nivel global.

La abundancia y calidad de los recursos minerales en América Latina impulsan sus economías locales y también refuerzan su papel como proveedores clave en el mercado internacional. Por ejemplo, en 2024, la producción chilena de cobre creció un 4,9%, alcanzando 5,507 millones de toneladas, impulsada por mejoras significativas en diciembre.

Chile lidera la producción de cobre

Chile continúa liderando la producción mundial de cobre, consolidando su posición como el principal productor global del metal rojo. Según datos oficiales de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), en 2024 la producción alcanzó las 5,5 millones de toneladas métricas finas (tmf), lo que representa un incremento del 4,9% respecto al año anterior.

Este crecimiento interrumpe una tendencia a la baja que se había mantenido durante los últimos cinco años. Además, en diciembre de 2024, la producción mensual alcanzó un récord histórico de 563.400 toneladas, la cifra más alta registrada en un solo mes. Este repunte se atribuye a mejoras operativas en minas clave como Quebrada Blanca y Minera Escondida, que registraron aumentos relevantes.

Las proyecciones de Cochilco indican que Chile mantendrá su liderazgo en la producción de cobre en los próximos años, con una participación estimada del 25% hacia 2034. Se espera que la producción alcance los 6,43 millones de toneladas en ese año.

México destaca como el principal productor de plata

México consolida su posición como el principal productor mundial de plata, lidera la industria minera global durante más de una década. En 2023, el país extrajo aproximadamente 7,277,840 kilogramos de plata, lo que representó el 27.28% de la producción mundial, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Esto se debe a la actividad minera en estados como Zacatecas, Chihuahua y Durango.

La industria minera mexicana está dominada por empresas como Fresnillo plc, Newmont y Grupo México, que operan minas clave como Peñasquito, Juanicipio y Fresnillo. Estas operaciones mantienen el liderazgo de México en la producción de plata. Por ejemplo, en 2023, la mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas, produjo 18 millones de onzas de plata, aunque un 39.3% menos al 2022.

La producción de oro también es liderado por México

México es el principal productor de oro en América Latina, con una producción estimada de 130 toneladas métricas finas (TMF) en 2024, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Este volumen coloca a México en la sexta posición a nivel mundial, empatado con Ghana y Kazajistán.

Perú y Brasil ocupan el segundo y tercer lugar en la región, con producciones de 100 y 70 toneladas, respectivamente. La minería de oro en México ha experimentado un impulso significativo en los últimos años, con la puesta en marcha de nuevos proyectos como las minas Media Luna en Guerrero, Cerro de Oro en Zacatecas, Cerro Caliche en Sonora y Terronera en Jalisco.

América Latina cuenta con grandes reservas de oro, plata y cobre

América Latina posee importantes reservas de metales preciosos, siendo el oro uno de los más relevantes. Según datos oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Trading Economics, Venezuela lidera la región con aproximadamente 161 toneladas métricas, seguida por Brasil con 130 toneladas y México con 120 toneladas.

En cuanto a la plata, Perú destaca como el país con mayores reservas de la región, con un total estimado de 110.000 toneladas métricas, situándose como el segundo mayor poseedor de reservas a nivel mundial, según reportes del Instituto de Plata y The Global Economy.

En lo que respecta al cobre, América Latina concentra una porción significativa de las reservas y producción global. Chile y Perú son los principales países productores, con reservas estimadas en 190 millones y 120 millones de toneladas métricas, respectivamente, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Baker Institute.