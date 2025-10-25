HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP
Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     
Mundo

Estos países de América Latina concentran parte importante de la producción mundial de los tres principales minerales del mundo

América Latina se consolida como líder en la producción mundial de oro, plata y cobre, con Chile destacando por su aporte de 5,5 millones de toneladas de cobre en 2024.

La abundancia y calidad de los recursos minerales en América Latina impulsa sus economías locales. Foto: IA/La República
La abundancia y calidad de los recursos minerales en América Latina impulsa sus economías locales. Foto: IA/La República

América Latina se consolida como un actor clave en la producción mundial de tres de los metales más estratégicos: oro, plata y cobre. Según datos oficiales, Chile lidera la producción de cobre con aproximadamente 5 millones de toneladas en 2024, representando cerca del 23% de la producción global. México, por su parte, destaca como el principal productor mundial de plata, mientras que Perú se posiciona como el octavo mayor productor de oro a nivel global.

La abundancia y calidad de los recursos minerales en América Latina impulsan sus economías locales y también refuerzan su papel como proveedores clave en el mercado internacional. Por ejemplo, en 2024, la producción chilena de cobre creció un 4,9%, alcanzando 5,507 millones de toneladas, impulsada por mejoras significativas en diciembre.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

lr.pe

Chile lidera la producción de cobre

Chile continúa liderando la producción mundial de cobre, consolidando su posición como el principal productor global del metal rojo. Según datos oficiales de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), en 2024 la producción alcanzó las 5,5 millones de toneladas métricas finas (tmf), lo que representa un incremento del 4,9% respecto al año anterior.

Este crecimiento interrumpe una tendencia a la baja que se había mantenido durante los últimos cinco años. Además, en diciembre de 2024, la producción mensual alcanzó un récord histórico de 563.400 toneladas, la cifra más alta registrada en un solo mes. Este repunte se atribuye a mejoras operativas en minas clave como Quebrada Blanca y Minera Escondida, que registraron aumentos relevantes.

Las proyecciones de Cochilco indican que Chile mantendrá su liderazgo en la producción de cobre en los próximos años, con una participación estimada del 25% hacia 2034. Se espera que la producción alcance los 6,43 millones de toneladas en ese año.

México destaca como el principal productor de plata

México consolida su posición como el principal productor mundial de plata, lidera la industria minera global durante más de una década. En 2023, el país extrajo aproximadamente 7,277,840 kilogramos de plata, lo que representó el 27.28% de la producción mundial, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Esto se debe a la actividad minera en estados como Zacatecas, Chihuahua y Durango.

La industria minera mexicana está dominada por empresas como Fresnillo plc, Newmont y Grupo México, que operan minas clave como Peñasquito, Juanicipio y Fresnillo. Estas operaciones mantienen el liderazgo de México en la producción de plata. Por ejemplo, en 2023, la mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas, produjo 18 millones de onzas de plata, aunque un 39.3% menos al 2022.

La producción de oro también es liderado por México

México es el principal productor de oro en América Latina, con una producción estimada de 130 toneladas métricas finas (TMF) en 2024, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Este volumen coloca a México en la sexta posición a nivel mundial, empatado con Ghana y Kazajistán.

Perú y Brasil ocupan el segundo y tercer lugar en la región, con producciones de 100 y 70 toneladas, respectivamente. La minería de oro en México ha experimentado un impulso significativo en los últimos años, con la puesta en marcha de nuevos proyectos como las minas Media Luna en Guerrero, Cerro de Oro en Zacatecas, Cerro Caliche en Sonora y Terronera en Jalisco.

América Latina cuenta con grandes reservas de oro, plata y cobre

América Latina posee importantes reservas de metales preciosos, siendo el oro uno de los más relevantes. Según datos oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Trading Economics, Venezuela lidera la región con aproximadamente 161 toneladas métricas, seguida por Brasil con 130 toneladas y México con 120 toneladas.

En cuanto a la plata, Perú destaca como el país con mayores reservas de la región, con un total estimado de 110.000 toneladas métricas, situándose como el segundo mayor poseedor de reservas a nivel mundial, según reportes del Instituto de Plata y The Global Economy.

En lo que respecta al cobre, América Latina concentra una porción significativa de las reservas y producción global. Chile y Perú son los principales países productores, con reservas estimadas en 190 millones y 120 millones de toneladas métricas, respectivamente, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Baker Institute.

Notas relacionadas
Así es el Gerald R. Ford, el portaviones más poderoso y letal de EE.UU. que Trump mandó a América Latina

Así es el Gerald R. Ford, el portaviones más poderoso y letal de EE.UU. que Trump mandó a América Latina

LEER MÁS
Estos son los mejores destinos del mundo para viajar en 2026, según Lonely Planet: un país de América Latina en el top 3

Estos son los mejores destinos del mundo para viajar en 2026, según Lonely Planet: un país de América Latina en el top 3

LEER MÁS
Este país de América Latina tendrá el menor crecimiento económico en 2026: Venezuela lo superará 10 veces

Este país de América Latina tendrá el menor crecimiento económico en 2026: Venezuela lo superará 10 veces

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025