HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP
Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     Sismo de magnitud 4,4 remeció Ica, según IGP     
Mundo

El país de América Latina que casi pierde su título de Maravilla del Mundo y hoy es uno de los mejores destinos para viajar en 2026

La prestigiosa guía de viajes internacional Lonely Planet, publicó un lista de los mejores destinos para viajar en este 2026. Sólo 5 países de América Latina entran en el top 25 del ranking mundial.

Lonely Planet destacó a Perú como uno de los mejores destinos de América Latina. Foto: Composición LR
Lonely Planet destacó a Perú como uno de los mejores destinos de América Latina. Foto: Composición LR

El Perú recupera protagonismo en el mapa turístico mundial tras ser incluido en la prestigiosa lista Best in Travel 2026 de la guía Lonely Planet, que destaca los destinos más recomendados del planeta. El reconocimiento llega luego de años en que el país enfrentó retos para conservar y diversificar su oferta turística, en especial en Machu Picchu, su emblema histórico.

La publicación elogia el esfuerzo por equilibrar sostenibilidad, autenticidad y modernización, factores que han devuelto a Perú una posición destacada entre los viajeros internacionales. La combinación de patrimonio cultural, paisajes únicos y una de las gastronomías más celebradas del mundo reafirma su condición de destino indispensable en América Latina.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: No es dólar ni el sol peruano: esta es la moneda más fuerte de América Latina, según EBC Financial Group

lr.pe

¿Qué países de América Latina aparcen en el top 25 de los mejores destinos para viajar en 2026?

Los países de América Latina que aparecen en la prestigiosa lista Best in Travel 2026 de la guía Lonely Planet son:

  • Perú: Con sus ruinas antiguas y ciudades modernas, profundas tradiciones y gastronomía pionera.
  • Colombia (Cartagena): Con su arquitectura española bien conservada se ubicada segunda en la lista.
  • Guatemala (Quetzaltenango): Con una hermosa arquitectura, festivales fascinantes y una excelente gastronomía la hacen la favorita en Centroamérica.
  • Brasil (Sao Paulo): Cuenta con la mayor variedad de culturas y gastronomía asiática en América Latina.
  • México (Ciudad de México): Con sus museos de talla mundial abarcan todas las épocas de la historia cultural de México

PUEDES VER: China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

lr.pe

¿Qué razones destacó Lonely Planet para incluir al Perú entre los 25 mejores destinos del mundo para viajar en 2026?

La guía subraya que el atractivo del Perú no se limita a Machu Picchu, sino que abarca experiencias únicas en regiones como la Amazonía, Arequipa, Huaraz y Lima, donde la gastronomía es un punto clave. También resalta la posibilidad de recorrer rutas menos conocidas, como Choquequirao y el camino del Qhapaq Ñan, que conectan historia, aventura y naturaleza.

Lonely Planet valoró, además, el avance del turismo sostenible y los nuevos circuitos en el santuario inca, diseñados para evitar el exceso de visitantes. En su video oficial, protagonizado por el chef Virgilio Martínez —reconocido como el mejor del mundo en 2023—, se invita a los viajeros a redescubrir el país desde una perspectiva cultural y moderna.

PUEDES VER: China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

lr.pe

¿Cómo ayudan Promperú y las mejoras en infraestructura a impulsar el turismo del Perú en el mundo?

Promperú destacó que la inclusión en Best in Travel 2026 confirma el impacto de su estrategia de promoción global, orientada a diversificar destinos y consolidar la imagen del país. Su labor en mercados prioritarios ha permitido proyectar al Perú como un referente en turismo responsable y experiencias auténticas.

El impulso de nuevas infraestructuras, como los aeropuertos de Lima y Huaraz, facilita la conectividad y amplía las opciones de viaje. A ello se suman reconocimientos internacionales —como el Premio de Oro en la Expo 2025 Osaka-Kansai— y la difusión de reportajes en medios de Canadá, España y Chile, que han fortalecido la presencia del Perú ante el público extranjero.

PUEDES VER: Los 5 países de América Latina que tendrán más desempleo para 2025, según el FMI: Perú dentro del top

lr.pe

¿Por qué Machu Picchu estuvo en riesgo de perder su título de Maravilla del Mundo?

El proyecto New7Wonders, que en 2007 reconoció a Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, advirtió que su permanencia en la lista está en riesgo debido al incumplimiento de compromisos de conservación y gestión sostenible. La organización explicó que la designación implica responsabilidades compartidas con el Estado peruano para proteger el patrimonio y aplicar estándares internacionales de preservación.

En un comunicado, New7Wonders señaló que las autoridades peruanas no han implementado el plan estratégico propuesto para garantizar la sostenibilidad del santuario. La advertencia llega en un contexto de conflictos locales y turismo masivo, factores que —según la entidad— amenazan la “permanencia justificable y creíble” del reconocimiento que Machu Picchu ostenta desde hace casi dos décadas.

Notas relacionadas
Este país de América Latina es el pionero en la producción de agua dulce para abastecer una de las ciudades más áridas del mundo

Este país de América Latina es el pionero en la producción de agua dulce para abastecer una de las ciudades más áridas del mundo

LEER MÁS
No es dólar ni el sol peruano: esta es la moneda más fuerte de América Latina, según EBC Financial Group

No es dólar ni el sol peruano: esta es la moneda más fuerte de América Latina, según EBC Financial Group

LEER MÁS
Así es el Gerald R. Ford, el portaviones más poderoso y letal de EE.UU. que Trump mandó a América Latina

Así es el Gerald R. Ford, el portaviones más poderoso y letal de EE.UU. que Trump mandó a América Latina

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Mundo

EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025