El país de América Latina que casi pierde su título de Maravilla del Mundo y hoy es uno de los mejores destinos para viajar en 2026

El Perú recupera protagonismo en el mapa turístico mundial tras ser incluido en la prestigiosa lista Best in Travel 2026 de la guía Lonely Planet, que destaca los destinos más recomendados del planeta. El reconocimiento llega luego de años en que el país enfrentó retos para conservar y diversificar su oferta turística, en especial en Machu Picchu, su emblema histórico.

La publicación elogia el esfuerzo por equilibrar sostenibilidad, autenticidad y modernización, factores que han devuelto a Perú una posición destacada entre los viajeros internacionales. La combinación de patrimonio cultural, paisajes únicos y una de las gastronomías más celebradas del mundo reafirma su condición de destino indispensable en América Latina.

¿Qué países de América Latina aparcen en el top 25 de los mejores destinos para viajar en 2026?

Los países de América Latina que aparecen en la prestigiosa lista Best in Travel 2026 de la guía Lonely Planet son:

Perú: Con sus ruinas antiguas y ciudades modernas, profundas tradiciones y gastronomía pionera.

Colombia (Cartagena): Con su arquitectura española bien conservada se ubicada segunda en la lista.

Guatemala (Quetzaltenango): Con una hermosa arquitectura, festivales fascinantes y una excelente gastronomía la hacen la favorita en Centroamérica.

Brasil (Sao Paulo): Cuenta con la mayor variedad de culturas y gastronomía asiática en América Latina.

Cuenta con la mayor variedad de culturas y gastronomía asiática en América Latina. México (Ciudad de México): Con sus museos de talla mundial abarcan todas las épocas de la historia cultural de México

¿Qué razones destacó Lonely Planet para incluir al Perú entre los 25 mejores destinos del mundo para viajar en 2026?

La guía subraya que el atractivo del Perú no se limita a Machu Picchu, sino que abarca experiencias únicas en regiones como la Amazonía, Arequipa, Huaraz y Lima, donde la gastronomía es un punto clave. También resalta la posibilidad de recorrer rutas menos conocidas, como Choquequirao y el camino del Qhapaq Ñan, que conectan historia, aventura y naturaleza.

Lonely Planet valoró, además, el avance del turismo sostenible y los nuevos circuitos en el santuario inca, diseñados para evitar el exceso de visitantes. En su video oficial, protagonizado por el chef Virgilio Martínez —reconocido como el mejor del mundo en 2023—, se invita a los viajeros a redescubrir el país desde una perspectiva cultural y moderna.

¿Cómo ayudan Promperú y las mejoras en infraestructura a impulsar el turismo del Perú en el mundo?

Promperú destacó que la inclusión en Best in Travel 2026 confirma el impacto de su estrategia de promoción global, orientada a diversificar destinos y consolidar la imagen del país. Su labor en mercados prioritarios ha permitido proyectar al Perú como un referente en turismo responsable y experiencias auténticas.

El impulso de nuevas infraestructuras, como los aeropuertos de Lima y Huaraz, facilita la conectividad y amplía las opciones de viaje. A ello se suman reconocimientos internacionales —como el Premio de Oro en la Expo 2025 Osaka-Kansai— y la difusión de reportajes en medios de Canadá, España y Chile, que han fortalecido la presencia del Perú ante el público extranjero.

¿Por qué Machu Picchu estuvo en riesgo de perder su título de Maravilla del Mundo?

El proyecto New7Wonders, que en 2007 reconoció a Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, advirtió que su permanencia en la lista está en riesgo debido al incumplimiento de compromisos de conservación y gestión sostenible. La organización explicó que la designación implica responsabilidades compartidas con el Estado peruano para proteger el patrimonio y aplicar estándares internacionales de preservación.

En un comunicado, New7Wonders señaló que las autoridades peruanas no han implementado el plan estratégico propuesto para garantizar la sostenibilidad del santuario. La advertencia llega en un contexto de conflictos locales y turismo masivo, factores que —según la entidad— amenazan la “permanencia justificable y creíble” del reconocimiento que Machu Picchu ostenta desde hace casi dos décadas.