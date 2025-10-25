Este país de América Latina es el pionero en la producción de agua dulce para abastecer una de las ciudades más áridas del mundo

En un país de América Latina donde la sequía se prolonga, la innovación hídrica se convierte en una necesidad. Ante la escasez de agua, la desalinización emergió como la solución estratégica para garantizar el suministro a las zonas más áridas. Chile, enfrentando uno de los climas más secos de la Tierra en su región norte, desarrolló un conjunto de plantas desalinizadoras que abastecen tanto a comunidades urbanas como a la industria minera, siendo la solución principal frente a la megasequía.

Antofagasta se destaca como pionero en América Latina al ser la primera ciudad en depender completamente del agua desalinizada. Con una infraestructura que evolucionó desde principios del siglo XXI, la Planta Desalinizadora del Norte ahora suministra agua suficiente para cubrir la totalidad de las necesidades de sus 500,000 habitantes. Marca un referente regional para otras ciudades frente a la escasez hídrica.

Chile es el pionero en la producción de agua dulce

Chile se consolidó como pionero en la producción de agua dulce gracias a su apuesta por la desalinización, una respuesta innovadora a la prolongada sequía que afecta al país desde hace más de una década. Actualmente, existen 24 plantas desalinizadoras operativas, principalmente en el norte, que generan más de 10.500 litros por segundo de agua potable.

La minería impulsa gran parte de este desarrollo, aunque también surgió un marco legal y regulatorio complejo que aún debe adaptarse para facilitar la expansión de estas plantas. La ciudad de Antofagasta se convirtió en un ejemplo de esto: es la primera ciudad importante de América Latina abastecida completamente por agua desalinizada, cubriendo las necesidades de medio millón de habitantes.

Además, el gobierno chileno continúa promoviendo proyectos, como la construcción de nuevas plantas en Coquimbo y la implementación de sistemas de alerta temprana de tsunamis, que no solo garantizan agua segura, sino también protección ante desastres naturales. Estas iniciativas consolidan a Chile como un referente global en la producción sostenible de agua dulce mediante la desalinización.

Abastece una de las ciudades más áridas del mundo

La ciudad de Antofagasta, considerada una de las más áridas del mundo, hoy se abastece completamente de agua desalinizada. La Planta Desalinizadora del Norte suministra los recursos hídricos necesarios para medio millón de personas. Cabe indicar que Antofagasta se encuentra en una de las regiones más áridas de la Tierra, el desierto de Atacama, reconocido como el lugar no polar más seco.

El desierto se extiende por más de 100.000 km² y ha experimentado una hiperaridez extrema durante al menos 3 millones de años, lo que lo convierte en la región continuamente árida más antigua del mundo. En su zona más elevada, sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la puna de Atacama, una ecorregión que abarca la vertiente occidental de la cordillera de los Andes en el norte de Chile, así como la vertiente oriental en el noroeste de Argentina y el suroeste de Bolivia.

En localidades como San Pedro de Atacama, las precipitaciones son extremadamente escasas, con lluvias medibles que pueden ocurrir una vez cada 15 a 40 años, y en algunos sectores, se han registrado periodos de hasta 400 años sin lluvias.

Los 5 países de América Latina más áridos

