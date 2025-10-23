HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La hambruna en Gaza no disminuye y la situación es catastrófica pese a la tregua con Israel, denuncia la OMS

La Organización Mundial de la Salud denunció este jueves que no hay suficientes alimentos, y que la ayuda que entra sigue siendo insuficiente.

La OMS aseguró que las condiciones en Gaza son "catastróficas" pese al alto al fuego.
La OMS aseguró que las condiciones en Gaza son "catastróficas" pese al alto al fuego. | AFP

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció que la hambruna en Gaza no ha disminuido a pesar de que la tregua con Israel es un hecho. Este jueves, a través de una conferencia de prensa, el jefe de la OMS tildó la situación en el territorio palestino de 'catastrófica', asegurando que la ayuda que llega no es suficiente.

Tedros denunció que, a pesar del acuerdo de Donald Trump sobre la paz en Gaza que prevé la entrada de 600 camiones de ayuda al día, actualmente solo entran entre 200 a 300 camiones diarios. El director de la OMS aseguró que "una buena parte de estos camiones son comerciales", y denunció que muchas personas no tienen recursos para comprar los productos.

Sistema sanitario en Gaza devastado tras 2 años de guerra

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que el sistema sanitario en Gaza quedó devastado tras dos años de guerra que se intensificó con los ataques de Hamás en el sur de Israel desde el 7 de octubre de 2023. "No hay hospitales que funcionen plenamente. Solo 14 de los 36 están operativos. Hay una escasez crítica de medicamentos esenciales, equipos y personal sanitario", afirmó.

Según Tedros, para reconstruir el sistema sanitario en Gaza se necesitarán al menos 7.000 millones de dólares. Los problemas de este sistema se evidenciaron el último miércoles con la evacuación de 41 pacientes y 145 acompañantes que se ubicaban en la zona del conflicto. Esto se debe a que, a pesar de que las labores humanitarias y médicas de la OMS son buenas, existe escasez del material necesario para cubrir sus necesidades.

Israel pospone acceso de la prensa a Gaza

El máximo tribunal de Israel pidió un plazo de 30 días para analizar el pedido de la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) que busca permitir el acceso de periodistas extranjeros a Gaza. El tribunal argumentó que 'la situación del conflicto ha cambiado durante los últimos diez días y resulta demasiado pronto para estimar lo que supondría (la entrada de periodistas).

En respuesta, Tania Kramer, presidenta de la FPA y corresponsal de DW en Jerusalén, aseguró que 'ya es tiempo de que Israel levante el cierre y les permita hacer un trabajo junto a sus colegas palestinos'. Otros funcionarios de la entidad, como el abogado Gilead Sher, aseguraron que no permitir el acceso a la prensa independiente significa "una grave violación del derecho a la libre expresión".

