Mundo

Estados Unidos confirma segundo ataque contra presunto buque narcoterrorista en el Pacífico: se reportan 3 muertos

El primer ataque por parte de Estados Unidos ocurrió frente a las costas de Colombia, en el Pacífico oriental, en horas de la tarde.

Estados Unidos atacó a otro presunto buque narcoterrorista en el Pacífico.
Estados Unidos atacó a otro presunto buque narcoterrorista en el Pacífico. | X/Pete Hegseth

El secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, informó este miércoles 22 de octubre que el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo otro “ataque cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico Oriental, eliminando a sus tripulantes, y comparó a los presuntos narcotraficantes con el grupo terrorista Al Qaeda.

A través de su cuenta de X, Hegseth señaló que el buque recibió la orden del presidente Donald Trump para ser atacado y que era operado por la Organización Terrorista Designada (OTD). "Una vez más, los terroristas fallecidos se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental. Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos", indicó.

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: EE.UU. sanciona a las dos petroleras más grandes de Rusia para presionar a Moscú a lograr un acuerdo de paz en Ucrania

lr.pe

EE.UU. advierte que ataques se realizarán todos los días y compara a la OTD con Al Qaeda

Hegseth advirtió que los ataques por parte de Estados Unidos continuarán, "día tras día" y que los narcoterroristas siembran la muerte y destrucción en sus ciudades.

"Estas OTD son la "Al Qaeda" de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga", finalizó el mensaje del secretario del Departamento de Guerra en la red social X.

PUEDES VER: Estados Unidos reafirma lazos con Ecuador tras reunión de representantes en Washington: "Mejor momento en décadas"

lr.pe

Así se fue el primer ataque contra un presunto buque narcotraficante en el Pacífico

En horas de la tarde de este miércoles 22 de octubre, Fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque contra un barco que presuntamente transportaba drogas en aguas del océano Pacífico, según confirmó el Pentágono. De acuerdo a la BBC, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que dos personas a bordo del buque murieron, mientras que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación.

Hegseth indicó que la embarcación era monitoreada por la inteligencia estadounidense y se sospechaba que transportaba drogas a lo largo de una conocida ruta de tráfico en aguas internacionales. “Los narcoterroristas que intenten traer veneno a nuestras costas no encontrarán puerto seguro en ningún lugar de nuestro hemisferio”, dijo

PUEDES VER: Lula y Trump se reúnen este domingo en Malasia en busca de un acuerdo que frene las tensiones arancelarias con EE. UU.

lr.pe

¿Cuántos ataques contra presuntas narcolanchas ha realizado Estados Unidos?

Este último ataque representa el noveno llevado a cabo por las fuerzas estadounidenses contra presuntas “narcolanchas” y el segundo en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara, el 2 de septiembre, una operación antidrogas en el sur del Caribe por presuntos vínculos con el narcotráfico. La mayoría de estos operativos se han concentrado cerca de las costas de Venezuela.

En este contexto, el presidente Trump ordenó suspender toda ayuda económica y subsidios a Colombia, y calificó al mandatario colombiano, Gustavo Petro, como “un matón”. Asimismo, adelantó, hace unos días, que su administración evalúa realizar ataques dirigidos a objetivos en tierra, sin precisar ubicaciones, argumentando que las drogas ahora estarían entrando por vía terrestre.

Según el Gobierno, el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos constituye un “ataque armado”, ya que estas sustancias provocan decenas de miles de muertes cada año en su territorio. Por su parte, la administración de Trump describió esta situación como un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga.

