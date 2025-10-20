HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Datos LR

Bonos Activos esto se sabe HOY, 20 de octubre: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximo pagos con aumento en Venezuela

El Sistema Patria avanza en su cronograma de desembolsos. En estos momentos, se efectúa el pago del Bono de Guerra de octubre 2025 para empleados públicos y jubilados.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium
Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium

El gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, ha iniciado la entrega de los bonos a través del Sistema Patria para octubre 2025. Estas asignaciones económicas buscan respaldar a los sectores más afectados, ante un escenario de inflación persistente que impulsó una reciente revisión al alza de los valores.

En la actualidad, se ejecuta el abono del Bono de Guerra Económica dirigido a empleados públicos y jubilados, mientras que en breve comenzará el desembolso para pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bonos Activos lo que se sabe de HOY: Ingreso Contra la Guerra de Venezuela y próximos pagos con aumento vía Sistema Patria

lr.pe

Bono octubre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

A partir del sábado 18 de octubre de 2025, se inició el pago del Bono de Guerra Económica para jubilados mediante el Sistema Patria, conforme a anuncios oficiales en a la plataforma de Telegram del Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (ex Twitter).

En esta etapa, el beneficio asciende a 22.288 bolívares —unos 120 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV)—, además de la bonificación de fin de año de 2.786 bolívares.

Anuncio del Bono de Guerra de octubre 2025 para jubilados. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de octubre 2025 para jubilados. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de octubre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los días venideros, la administración de Nicolás Maduro dará inicio al desembolso de estos subsidios vía la plataforma del Sistema Patria:

  • Bono de Guerra para pensionados
  • Bono Cuadrantes de Paz
  • Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de octubre 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!
Notas relacionadas
Bono de Guerra información de HOY, 20 de octubre: fechas y montos para pensionados, jubilados y empleados públicos vía Sistema Patria

Bono de Guerra información de HOY, 20 de octubre: fechas y montos para pensionados, jubilados y empleados públicos vía Sistema Patria

LEER MÁS
Kingo Táchira de HOY, 19 de octubre 2025: resultados del sorteo 146, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Kingo Táchira de HOY, 19 de octubre 2025: resultados del sorteo 146, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

LEER MÁS
Ex boina verde de EE. UU. asegura que la CIA creó al Cártel de los Soles y que se benefician del narcotráfico

Ex boina verde de EE. UU. asegura que la CIA creó al Cártel de los Soles y que se benefician del narcotráfico

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kingo Táchira de HOY, 19 de octubre 2025: resultados del sorteo 146, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Kingo Táchira de HOY, 19 de octubre 2025: resultados del sorteo 146, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

LEER MÁS
Triple Gordo de HOY, 19 de octubre 2025: resultados del sorteo 167, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Triple Gordo de HOY, 19 de octubre 2025: resultados del sorteo 167, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

LEER MÁS
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 19 de octubre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 19 de octubre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 19 de octubre: bonos del Ministerio de Educación y aumentos para docentes en Venezuela

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 19 de octubre: bonos del Ministerio de Educación y aumentos para docentes en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Luz María Bedoya: “Me siento muy productiva creativamente”

Damnificado de incendio en Pamplona Alta denuncia falta de agua: "Congresistas y ministros vinieron para la foto y el tiktok"

Patricia Chirinos menosprecia a abogado y recibe contundente respuesta: “Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”

Datos LR

Kingo Táchira de HOY, 19 de octubre 2025: resultados del sorteo 146, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Triple Gordo de HOY, 19 de octubre 2025: resultados del sorteo 167, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 19 de octubre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Patricia Chirinos menosprecia a abogado y recibe contundente respuesta: “Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”

Fiscal víctima de extorsión responde a criminales que la amenazan: "No me quedaré callada"

TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025