Bonos Activos esto se sabe HOY, 20 de octubre: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximo pagos con aumento en Venezuela
El Sistema Patria avanza en su cronograma de desembolsos. En estos momentos, se efectúa el pago del Bono de Guerra de octubre 2025 para empleados públicos y jubilados.
- Ex boina verde de EE. UU. asegura que la CIA creó al Cártel de los Soles y que se benefician del narcotráfico
El gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, ha iniciado la entrega de los bonos a través del Sistema Patria para octubre 2025. Estas asignaciones económicas buscan respaldar a los sectores más afectados, ante un escenario de inflación persistente que impulsó una reciente revisión al alza de los valores.
En la actualidad, se ejecuta el abono del Bono de Guerra Económica dirigido a empleados públicos y jubilados, mientras que en breve comenzará el desembolso para pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor.
TE RECOMENDAMOS
DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Bonos Activos lo que se sabe de HOY: Ingreso Contra la Guerra de Venezuela y próximos pagos con aumento vía Sistema Patria
Bono octubre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?
A partir del sábado 18 de octubre de 2025, se inició el pago del Bono de Guerra Económica para jubilados mediante el Sistema Patria, conforme a anuncios oficiales en a la plataforma de Telegram del Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (ex Twitter).
En esta etapa, el beneficio asciende a 22.288 bolívares —unos 120 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV)—, además de la bonificación de fin de año de 2.786 bolívares.
Anuncio del Bono de Guerra de octubre 2025 para jubilados. Foto: Canal Patria Digital
¿Qué bonos de octubre 2025 llegarán vía Sistema Patria?
En los días venideros, la administración de Nicolás Maduro dará inicio al desembolso de estos subsidios vía la plataforma del Sistema Patria:
- Bono de Guerra para pensionados
- Bono Cuadrantes de Paz
- Bono Cultores Populares
¿Cómo cobrar los bonos de octubre 2025 en Patria?
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
- Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
- El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!