Bonos Activos esto se sabe HOY, 20 de octubre: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximo pagos con aumento en Venezuela

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de octubre 2025. Foto: composición LR/Medium

El gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, ha iniciado la entrega de los bonos a través del Sistema Patria para octubre 2025. Estas asignaciones económicas buscan respaldar a los sectores más afectados, ante un escenario de inflación persistente que impulsó una reciente revisión al alza de los valores.

En la actualidad, se ejecuta el abono del Bono de Guerra Económica dirigido a empleados públicos y jubilados, mientras que en breve comenzará el desembolso para pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor.

Bono octubre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

A partir del sábado 18 de octubre de 2025, se inició el pago del Bono de Guerra Económica para jubilados mediante el Sistema Patria, conforme a anuncios oficiales en a la plataforma de Telegram del Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (ex Twitter).

En esta etapa, el beneficio asciende a 22.288 bolívares —unos 120 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV)—, además de la bonificación de fin de año de 2.786 bolívares.

¿Qué bonos de octubre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los días venideros, la administración de Nicolás Maduro dará inicio al desembolso de estos subsidios vía la plataforma del Sistema Patria:

Bono de Guerra para pensionados

Bono Cuadrantes de Paz

Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de octubre 2025 en Patria?