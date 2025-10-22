HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Colombia: condenan a 21 años de prisión a implicado en asesinato de candidato presidencial Miguel Uribe

Carlos Mora González admitió su responsabilidad en el traslado del sicario, un menor de edad, que atacó al senador Miguel Uribe con varios disparos en la cabeza.

Tras el ataque, Miguel Uribe Turbay permaneció dos meses en la unidad de cuidados intensivos, antes de fallecer en agosto de 2025.
Tras el ataque, Miguel Uribe Turbay permaneció dos meses en la unidad de cuidados intensivos, antes de fallecer en agosto de 2025.

Uno de los implicados en el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto tras permanecer varias semanas en estado crítico, fue condenado a 21 años de prisión, informó la Fiscalía de Colombia.

Según la Fiscalía, Carlos Mora aceptó su responsabilidad en el atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá contra el senador opositor a Gustavo Petro, un hecho que sacudió la carrera a las elecciones presidenciales de 2026.

Aceptó haber transportado al sicario menor de edad

El condenado se encargó de transportar al sicario, un menor de edad que fue sentenciado a 7 años de cárcel. Por este magnicidio, hay otros cuatro detenidos, pero todavía no ha sido identificado el autor intelectual.

"Condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen y trasladó a otros involucrados en el atentado", informó la fiscalía colombiana.

Además, la Fiscalía indicó que, bajo la fachada de conductor de una plataforma de transporte, Mora González transportaba armas y drogas como parte de sus actividades ilícitas.

Le iban a pagar 5 millones de pesos colombianos

"Su participación en el plan criminal fue motivada por una oferta de cinco millones de pesos, equivalentes a unos 1.280 dólares", precisó la entidad gubernamental.

Miguel Uribe Turbay, quien buscaba ser el candidato del partido Centro Democrático, murió el 11 de agosto de 2025 por heridas en la cabeza tras un brutal ataque armado durante un acto político en Bogotá.

El legislador opositor, de 39 años, pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de la capital colombiana, pero murió tras sufrir una hemorragia cerebral.

