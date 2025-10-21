HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Viuda de colombiano abatido por EE.UU. en el Caribe asegura que era pescador y no narcotraficante

Gustavo Petro, presidente de Colombia, confirmó el asesinato de Alejandro Carranza, de 40 años, por un buque de Estados Unidos. La viuda del pescador pide justicia por su pareja y asegura que no transportaba droga.

Pescador colombiano tenía antecedentes de robo de armas de fuego.
Pescador colombiano tenía antecedentes de robo de armas de fuego. | Foto: El Tiempo/X

La esposa de un colombiano que murió luego de que Estados Unidos atacara una supuesta embarcación dedicada al tráfico de drogas en el Caribe denunció que a su marido le arrebataron la vida injustamente, ya que no era narcotraficante, sino un simple pescador.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que Alejandro Carranza, de 40 años, fue asesinado en aguas colombianas por un buque estadounidense desplegado por orden de Donald Trump para combatir el narcotráfico en el Caribe.

PUEDES VER: Estados Unidos confirma nuevo ataque contra buque vinculado a grupo "terrorista" colombiano en el Caribe

lr.pe

La viuda de Alejandro Carranza, Katerine Hernández, aseguró que su esposo salió de casa a pescar en mar abierto. Por algunos días perdió comunicación con él, hasta que se enteró que había muerto en un bombardeo.

"Era un muchacho de bien y una buena persona", aseguró la mujer a la AFP en la ciudad de Santa Marta, al norte de Colombia, desde donde su esposo zarpó en su lancha.

Hernández señala que su pareja no tenía relación con el narcotráfico y considera excesivo el ataque. "¿Por qué le tuvieron que arrebatar la vida de esa manera?", se pregunta apenada.

PUEDES VER: Trump acusa a Petro de ser el "líder" del narcotráfico y anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia

lr.pe

Van 7 embarcaciones atacadas por EE.UU. en el Caribe

Desde agosto, al menos siete embarcaciones han sido atacadas en el Caribe, dejando un saldo de 32 muertos. De acuerdo a Estados Unidos, todas las naves involucradas transportaban drogas.

Crítico de Donald Trump, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó que Alejandro Carranza era solo un pescador. Además, preciso que durante su recorrido, la embarcación habría sufrido un problema mecánico.

"La lancha colombiana estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba", escribió Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

PUEDES VER: Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

lr.pe

Pescador tenía antecedentes por robo

Cabe resaltar que Alejando Carranza tenía antecedentes por haber robado más de 200 armas de la fuerza pública en alianza con grupos criminales, según información de medios de comunicación.

La fiscalía colombiana no ofreció detalles de esos señalamientos, pese a los pedidos de la AFP. Luego de las declaraciones de Gustavo Petro, Donald Trump lo llamó  "líder del narcotráfico" y cortó el apoyo económico a Bogotá.

