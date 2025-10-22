HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos reafirma lazos con Ecuador tras reunión de representantes en Washington: "Mejor momento en décadas"

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, indicó que las relaciones con Ecuador están en su mejor momento tras reunirse con la canciller Sommerfeld en Washington.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld sostuvo un encuentro con Michael Jensen. Foto: X/@DeputySecState.
La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld sostuvo un encuentro con Michael Jensen. Foto: X/@DeputySecState.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, destacó este martes el fortalecimiento de los vínculos bilaterales con Ecuador, tras mantener una reunión en Washington con la canciller Gabriela Sommerfeld. A través de un mensaje en su cuenta de X, el funcionario afirmó que las relaciones entre ambos países viven “su mejor momento en décadas”, incluso “como nunca antes”, bajo las administraciones de Donald Trump y Daniel Noboa.

Durante la reunión, ambos representantes dialogaron sobre los principales retos compartidos en materia de seguridad y las oportunidades de cooperación en los ámbitos económico y comercial. Landau resaltó la disposición de ambos gobiernos para fortalecer la agenda conjunta y avanzar en proyectos de beneficio mutuo. “Hay mucho que podemos lograr y lo haremos juntos”, expresó.

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Gabriela Sommerfeld sostuvo un encuentro con Michael Jensen

Durante su visita a Washington, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld sostuvo un encuentro con Michael Jensen, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el que evaluaron los avances en materia de cooperación y las acciones conjuntas para enfrentar desafíos de seguridad regional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que los esfuerzos coordinados entre ambos países han permitido progresos significativos y reafirmó que la seguridad constituye un pilar esencial para el desarrollo económico y social. Sommerfeld, por su parte, subrayó que la “alianza estratégica” con Estados Unidos es clave para reforzar las capacidades de la fuerza pública mediante mayor cooperación técnica y financiera.

“Agradezco a Landau por una reunión tan productiva, que reafirma nuestro compromiso de fortalecer los lazos y profundizar la cooperación en materia de seguridad, migración y comercio”, expresó la funcionaria.

Últimos acuerdo de Estados Unidos y Ecuador

En los últimos meses, Estados Unidos y Ecuador consolidaron una serie de acuerdos destinados a reforzar la cooperación en materia de seguridad. En septiembre, Washington entregó a Quito un sistema de radar diseñado para monitorear el espacio aéreo y combatir el crimen organizado. Además, ambos gobiernos firmaron un convenio sobre seguridad de la información en comunicaciones.

La cooperación se amplió en julio, cuando la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, firmó un acuerdo para el intercambio de oficiales de enlace. Posteriormente, en septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Quito y anunció un apoyo de casi 20 millones de dólares para fortalecer las fuerzas ecuatorianas. Rubio mantuvo una reunión con el presidente Daniel Noboa.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que “Estados Unidos ha mantenido una asistencia constante en diversos temas” y remarcó que existe un “compromiso compartido en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”. Ecuador, situado entre Colombia y Perú —los dos principales productores mundiales de cocaína—, es considerado un punto clave en el tráfico de drogas hacia Europa.

