Un fuerte temblor de 6.1 grados sacudió Ecuador la noche de este martes 21 de octubre, con su epicentro en Arenillas, provincia de El Oro. El evento, reportado por el Instituto Geofísico, ocurrió exactamente a las 7:05 p.m. a solo 11 kilómetros de profundidad, siendo sentido con intensidad en ciudades principales como Guayaquil, Cuenca y Ambato. Pese a la magnitud, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (INOCAR) ha descartado, por el momento, una alerta de tsunami.

Información en desarrollo...