El 10 de octubre, el Congreso del Perú vacó a Dina Boluarte del puesto de Presidenta de la República con 120 votos a favor, sin ninguno en contra y abstención. Durante el proceso, circularon en medios de comunicación y redes sociales versiones que afirmaban que habría solicitado asilo político en las embajadas de Ecuador y Brasil.

En dicho contexto, también se viralizó que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habría mostrado su solidaridad con la exmandataria mediante un gesto a su favor. Sin embargo, esta versión es falsa.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 6.100 'me gusta', 4.300 comentarios y fue 1.300 veces compartido por distintos usuarios.

No existe registro que Daniel Noboa se haya pronunciado por vacancia en Perú

Realizamos un rastreo del enunciado con una búsqueda de palabras clave por la interfaz de Google, pero no encontramos información oficial por medios de comunicación o prensa estatal del presunto mensaje hecho por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a la ahora vacada Dina Boluarte.

También analizamos los posteos del presidente ecuatoriano de su cuenta oficial de X (antes Twitter) desde el 9 hasta el 20 de octubre. En ninguna de sus publicaciones menciona a Dina Boluarte, mucho menos la apoya.

Las sospechas sobre un posible asilo político en Ecuador para Boluarte se basaron en que el gobierno de la exmandataria realizó varios saludos diplomáticos a la administración presidencial del partido Acción Democrática Nacional, como la presencia de Boluarte en la toma de mando de Noboa, reuniones bilaterales para acordar una hoja de ruta y consolidar alianzas comerciales, además de condenar el presunto intento de asesinato contra el presidente ecuatoriano.

Conclusión

El gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, no publicó ningún mensaje en sus cuentas oficiales o nota de prensa a favor de Dina Boluarte tras su vacancia presidencial el 9 de octubre. Las sospechas de una posible solidarización se basan en distintos gestos diplomáticos que Boluarte realizó en su gestión presidencial. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

