HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Sociedad

Temblor de magnitud 6,0 remeció hoy Zarumilla, Tumbes, según IGP

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 36 km al sureste de Zarumilla, provincia de Zarumilla, región Tumbes, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Sismo en Tumbes
Sismo en Tumbes

Un sismo de magnitud 6,0 se registró a las 7:05 p. m. de este martes 21 de octubre en Zaruilla, Tumbes, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 70 kilómetros.

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Temblor en Perú HOY, lunes 20 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, lunes 20 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca, Cañete, según IGP

Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca, Cañete, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, domingo 19 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, domingo 19 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Perú HOY, 21 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 21 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

LEER MÁS
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Consejo Fiscal: Congreso aprobó 101 "leyes adversas" con un perjuicio al tesoro por más de S/35.000 millones con aval del Gobierno

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Sociedad

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Reportan voraz incendio cerca al Hospital Mogrovejo, Cercado de Lima: siniestro consumió siete viviendas

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025