Temblor de magnitud 6,0 remeció hoy Zarumilla, Tumbes, según IGP
El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 36 km al sureste de Zarumilla, provincia de Zarumilla, región Tumbes, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP)
Sismo en Tumbes
Un sismo de magnitud 6,0 se registró a las 7:05 p. m. de este martes 21 de octubre en Zaruilla, Tumbes, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 70 kilómetros.
