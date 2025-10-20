HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Junto a China y Estados Unidos: este país de América Latina está en el top 10 de los que más exportaciones concentran en el mundo

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), China, Estados Unidos y Alemania dominan el comercio internacional, concentrando el 30% de las exportaciones globales.

China se presenta como el primer lugar dentro de estos líderes, con exportaciones que en 2024 llegaron a 3,5 billones de dólares. Foto: Composición LR
China se presenta como el primer lugar dentro de estos líderes, con exportaciones que en 2024 llegaron a 3,5 billones de dólares. Foto: Composición LR

De acuerdo con el ranking internacional realizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio internacional está dominado, en particular, por tres potencias en el mundo: China, Estados Unidos y Alemania, países que concentran el 30% de las exportaciones mundiales. No obstante, existen otras siete naciones que mantienen un porcentaje importante a nivel mundial.

China se presenta como el primer lugar dentro de estos líderes, con exportaciones que en 2024 llegaron a 3,5 billones de dólares y una participación global de 14,6%, además de una variación anual de 6%, según reporta La República Colombia. El segundo lugar es ocupado por Estados Unidos, con exportaciones de 2,06 billones de dólares, una participación del 8,4% y 2% de crecimiento.

México entre los países que más concentran exportaciones

México es el único país de América Latina presente en el top 10 de las naciones que más concentran exportaciones, según el ranking realizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). La nación latinoamericana cierra el top con el puesto 10 y exportaciones de 617.000 millones de dólares, además de una participación en el mundo del 2,5%.

Según un informe de CNN, Estados Unidos es el país con el que más comercia México. Datos de la Secretaria de Economía mexicana contabilizan un total de 467.720 millones de dólares en total en este comercio entre EE. UU. y México durante el 2023. Dentro de los sectores industriales, las mayores ventas en el extranjero se dieron en el lado automotor, tecnológico y minero.

El ranking realizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) también menciona a Brasil, otro país latinoamericano, pero lo posiciona en el puesto 24, con exportaciones totales de 337.000 millones de dólares, una participación de 1,4% y una caída de 1%.

¿Qué otros países componen el top 10 mundial?

Después de lo tres líderes (China, Estados Unidos y Alemania) el top 10 está compuesto por Países Bajos, con exportaciones de 921.000 millones de dólares y una participación de 3,8%; Japón, con exportaciones de 707.000 millones de dólares y una participación de 2,9%. Ya por debajo de los mejores cinco, se encuentra Corea del Sur, con exportaciones de 684.000 millones y una participación de 2,8%.

Completando el top 10 aparece Italia, con exportaciones de 674.000 millones de dólares; Hong Kong, con exportaciones de 646.000 millones de dólares; Francia, con exportaciones de 639.000 millones de dólares; y México con exportaciones de 617.000 millones de dólares.

