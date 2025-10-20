China acusa a EE.UU. de hackear su sistema nacional de relojes y poner en riesgo infraestructuras clave

China acusó a Estados Unidos de haber realizado, entre 2022 y 2024, ataques cibernéticos contra el organismo que regula los relojes del país, lo que habría causado graves daños a infraestructuras clave, especialmente de telecomunicaciones.

El Centro de Tiempo (NTSC) es el organismo encargado de la medición y difusión de la hora en China. En los últimos años, el gobierno chino ha intensificado sus advertencias sobre presuntas actividades de espionaje extranjero.

China asegura tener pruebas irrefutables de su afirmaci

En su cuenta oficial de WeChat, el Ministerio de Seguridad del Estado chino afirmó haber encontrado pruebas irrefutables de que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) intentó hackear el NTSC entre 2022 y 2024.

Desde su creación, el organismo se encarga de coordinar los relojes en todo el país, por ejemplos los usados en servidores de computadoras, estaciones de tren y redes eléctricas.

El ministerio acusó a la NSA de explotar vulnerabilidades en el servicio de mensajería de una marca de teléfono extranjera no especificada para robar credenciales de las cuentas de acceso de empleados del centro.

Los ataques podrían haber puesto en peligro las redes eléctricas, de transporte e incluso los lanzamientos espaciales, afirmó el ministerio.

China insta a sus ciudadanos a estar atentos

"En los últimos años, Estados Unidos ha buscado agresivamente la hegemonía cibernética, pisoteando reiteradamente las reglas internacionales del ciberespacio", agregó el ministerio en su comunicado.

También instó a los ciudadanos chinos a estar atentos a los ataques extranjeros y a informar de actividades sospechosas a las autoridades.

Varios países occidentales acusan a los grupos de piratas informáticos supuestamente respaldados por China de llevar a cabo una campaña global de ciberespionaje contra críticos del régimen de Pekín, instituciones democráticas y empresas de sectores estratégicos.

Washington dijo en 2024 que un agente patrocinado por el estado chino estaba detrás de una intrusión cibernética en el departamento del Tesoro norteamericano. Pekín en ese momento calificó las acusaciones como infundadas.

"Pruebas irrefutables demuestran que Estados Unidos es el verdadero imperio hacker y la mayor fuente de caos en el ciberespacio", sostuvo el ministerio de Seguridad del Estado en su declaración.