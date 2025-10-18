HOYSuscripcion LR Focus

Pánico en aeropuerto de China: batería de litio explota en pleno vuelo y obliga a aterrizaje de emergencia

Un vuelo de la aerolínea Air China fue escenario de una situación de terror, luego de que una batería de litio que se encontraba en el equipaje de mano de un pasajero explotara en pleno viaje.

Batería de litio explotó en pleno vuelo y obliga a aterrizaje de emergencia en China.
Batería de litio explotó en pleno vuelo y obliga a aterrizaje de emergencia en China. | X

El vuelo CA139 de la aerolínea Air China que cubría la ruta entre Hangzhou, en China, y la ciudad surcoreana de Incheon, fue testigo de una situación de terror a más de 10.000 metros de altitud. Una batería portátil explotó repentinamente dentro de un compartimento superior, lo que provocó un incendio que desató el pánico entre los pasajeros.

Videos difundidos en redes sociales captaron la caótica escena: gritos de angustia, miembros de la tripulación apresurándose para controlar las llamas y una densa nube de humo anaranjado saliendo del compartimento afectado. Mientras algunas personas solicitaban auxilio en coreano, otras no dudaron en registrar lo ocurrido con sus celulares.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

China define su nuevo rumbo económico en reunión clave del Partido Comunista presidida por Xi Jinping

lr.pe

Avión aterrizó de emergecia en aeropuerto de Shanghái tras emergencia

La aerolínea Air China confirmó que el origen del incendio fue una batería de litio, conocida como powerbank, que se encontraba dentro del equipaje de mano de uno de los pasajeros. Este tipo de dispositivos, si bien están permitidos a bordo bajo ciertas condiciones, pueden representar un riesgo cuando presentan fallas o sobrecalentamiento.

Ante la emergencia, el piloto tomó la decisión de desviar la aeronave y realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Pudong, en Shanghái. Gracias a la rápida respuesta de la tripulación y los protocolos de seguridad, el incidente no dejó personas heridas.

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

lr.pe

El peligro del uso de baterías de litio en vuelos comerciales

Este nuevo caso vuelve a poner sobre la mesa las crecientes preocupación sobre la seguridad de las baterías de litio en los vuelos comerciales. En junio pasado, la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) optó por prohibir el ingreso de powerbanks sin certificación 3C y otros dispositivos similares en vuelos domésticos, luego de que se reportaran varios incidentes de fuego a bordo.

En esta ocasión, gracias a la rápida intervención de la tripulación, se logró evitar una tragedia mayor. Sin embargo, este suceso ha vuelto a encender el debate sobre los riesgos que representan algunos dispositivos electrónicos dentro de la cabina. Las autoridades han reiterado la importancia de verificar con atención las características de las baterías antes de viajar.

China defiende sus compras de petróleo ruso y acusa a Trump de "intimidación económica" por Ucrania

lr.pe

Investigan las causas exactas del incidente

Las autoridades de aviación civil en China iniciaron una investigación para esclarecer qué provocó exactamente el incidente y verificar si la batería fue declarada correctamente o si fue trasladada de forma contraria a las normativas de seguridad aérea.

Air China informó que la tripulación actuó rápidamente y utilizó extintores portátiles para controlar el fuego. Además, todos los pasajeros fueron evacuados sin inconvenientes una vez que el avión aterrizó. La empresa subrayó su compromiso con la seguridad de sus pasajeros.

