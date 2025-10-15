HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nicolás Maduro ordenó ejercicios militares en las barriadas más grandes de Venezuela

El presidente de Venezuela ordenó ejercicios militares en barrios de Caracas y Miranda tras el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, que califica como una amenaza.

Miembros de la milicia bolivariana participan en un despliegue militar en apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Miembros de la milicia bolivariana participan en un despliegue militar en apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. | Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó ejercicios militares en las barriadas más grandes del país en respuesta al despliegue de barcos de Estados Unidos en el Caribe que su gobierno denuncia como una "amenaza a la paz".

Desde agosto de 2025, la administración de Donald Trump (que acusa a Nicolás Maduro de liderar redes de narcotráfico) desplegó buques de guerra en el Caribe como parte de una operación antinarcóticos.

Maduro acusa a EE.UU. de querer invadir Venezuela

Nicolás Maduro niega las acusaciones de Estados Unidos y dice que son una excusa para justificar una incursión en Venezuela, que enfrenta la "amenaza militar más letal y extravagante de la historia".

Recientemente, Donald Trump informó que sus fuerzas militares destruyeron otra lancha con seis narcoterroristas. Desde el 2 de septiembre, al menos cinco embarcaciones han sido bombardeadas dejando un saldo de 27 muertos.

Caracas denuncia esto como ejecuciones extrajudiciales. "Vamos a activar toda la fuerza militar de defensa integral, popular, militar, policial, activadas y unidas", manifestó Nicolás Maduro en un audio en Telegram.

EE.UU. solo quiere los recursos de Venezuela, señala Diosdado Cabello

La televisión estatal mostró imágenes de la movilización de vehículos blindados desde la madrugada en Petare, una de las barriadas más grandes de Venezuela, ubicada en Caracas.

El despliegue abarca la capital y el vecino estado Miranda, donde se congregan unos 7 millones de habitantes. Nicolás Maduro dijo que la movilización busca defender montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados" y comunidades para seguir ganando la paz.

Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que los ataques de Estados Unidos solo tienen como objetivo robar los "inmensos recursos naturales" del país.

Diosdado Cabello indicó que los ejercicios de movilización son parte de una "ofensiva permanente" frente al asedio y la agresión de Estados Unidos.

