¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?
Ciencia

Arqueólogos descubren la imagen de Jesús en un pan de comunión de 1.300 años de antigüedad en un yacimiento de Turquía

El hallazgo en el yacimiento de Turquía incluye cinco panes carbonizados con símbolos cristianos, que podrían haberse utilizado en la Eucaristía.

Pan de comunión de 1.300 años con la imagen de Jesús, descubierto en Turquía. Foto: National Geographic
En el yacimiento de Topraktepe, ubicado en la antigua ciudad de Irenópolis en la región de Cilicia, en lo que hoy es Turquía, arqueólogos hallaron cinco panes carbonizados que datan de los siglos VII y VIII. Uno de estos panes conserva la figura de Jesucristo junto a una inscripción en griego que dice: “Con nuestro agradecimiento al Bendito Jesús”.

El hallazgo ha sido calificado como excepcional debido a la conservación de los panes, lo que permite observar la iconografía grabada en la masa antes de hornearla. Los investigadores señalan que la imagen de Cristo representa al dador de vida y evidencia la devoción de las comunidades cristianas que habitaron la zona durante el período bizantino medio.

Cinco panes carbonizados con símbolos cristianos fueron hallados en Turquía. Foto: National Geographic

PUEDES VER: El ‘Machu Picchu’ de la Amazonía: arqueólogos confirmaron que una civilización transformó la selva amazónica construyendo caminos y plazas

¿Cuál es la importancia y qué simboliza la imagen de Cristo en el pan descubierto en Turquía?

El pan que conserva la figura de Cristo se diferencia de la representación tradicional del Pantocrátor, ya que muestra a Jesús como un campesino. Según los arqueólogos, esto simboliza la relación entre la fe, la fertilidad agrícola y el trabajo, reflejando la manera en que las comunidades cristianas vinculaban la vida diaria con su devoción.

Los otros cuatro panes hallados presentan impresiones de la cruz de Malta, un símbolo muy difundido en el arte y la cultura cristianos durante la Edad Media. La combinación de estas imágenes y la inscripción grabada en la masa refuerza la naturaleza religiosa y litúrgica de todas las hogazas, que podrían haber sido utilizadas en la Eucaristía, según los investigadores.

PUEDES VER: Geólogos chinos descubrieron un yacimiento de más de 1.000 toneladas de oro: el más grande del mundo

¿Cómo fue que se conservaron los panes de 1.300 años de antigüedad ?

Los panes se han conservado durante más de 1.300 años porque fueron enterrados tras su carbonización en un espacio carente de oxígeno y con una temperatura estable. Estas condiciones impidieron su descomposición y permitieron que las figuras y las inscripciones permanecieran intactas hasta la actualidad.

Actualmente, los investigadores planean someter los panes a estudios arqueobotánicos para determinar la composición exacta de los cereales utilizados. También se aplicarán técnicas de microscopía y tomografía para analizar el proceso de carbonización, lo que permitirá obtener información precisa sobre su elaboración y las prácticas religiosas asociadas a su uso.

