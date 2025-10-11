HOYSuscripcion LR Focus

Bomberos aseguran que incendio en Pamplona Alta queda confinado
Bomberos aseguran que incendio en Pamplona Alta queda confinado     
Espectáculos

Bareto sorprende al hablar de las víctimas de la criminalidad en Perú en Fiesta de la Hispanidad en Madrid: “Estamos hartos, cara**”

Bareto dedicó su show en la Fiesta de la Hispanidad a las víctimas de la violencia en el Perú y que, según dijeron, viene desde organizaciones criminales que están en el Gobierno y en las calles.


Rolo Gallardo, director de Bareto, dedicó su actuación a las víctimas de la violencia en Perú, expresando su indignación desde el escenario en Madrid, ante miles de asistentes.
Rolo Gallardo, director de Bareto, dedicó su actuación a las víctimas de la violencia en Perú, expresando su indignación desde el escenario en Madrid, ante miles de asistentes. | Fotos: difusión.

La Fiesta de la Hispanidad 2025 ha servido no solo para mostrar el talento y la cultura peruana, sino también para visibilizar la crítica situación de nuestro país por culpa de las casi nulas medidas contra el sicariato y el crimen organizado. A raíz de esta dura realidad, la banda nacional Bareto hizo sentir su indignación en el Puente del Rey, Madrid, el último sábado 11 de octubre.

Antes de iniciar el show, catalogado como una de las presentaciones más vibrantes y significativas del evento; Rolo Gallardo, director y fundador de la agrupación, tomó la palabra para dedicar su presentación a las víctimas de la violencia en el Perú. Además, envió un mensaje contundente desde el escenario.

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

“Antes de empezar la tremenda fiesta, queremos dedicar este show a todas las víctimas de la violencia en nuestro país. Violencia que viene de organizaciones criminales que están desde el gobierno hasta las calles. Estamos hartos, cara**. ¡Viva el Perú!”, dijo el artista peruano ante un público que respondió con una ovación unánime por su valentía y compromiso con el país. 

lr.pe

Bareto hizo historia en la Fiesta de la Hispanidad 2025

Tras sorprender al público de la Fiesta de la Hispanidad 2025, una jornada inolvidable para la comunidad latinoamericana y española, con su mensaje de reflexión y solidaridad, Bareto hizo lo que mejor saber hacer: música; y contagió al respetable con su energía y con la fuerza de su fusión tropical, al ritmo de ‘No juegue con el diablo’.

Ante miles de asistentes —peruanos, latinos y españoles—, la reconocida agrupación Bareto ofreció una presentación vibrante y memorable en el marco de la Fiesta de la Hispanidad 2025 e hizo retumbar el corazón de la ciudad con lo mejor de su repertorio, llevando la cumbia peruana a lo más alto en un escenario internacional.

Durante su performance, el público vibró con temas emblemáticos que ya forman parte del cancionero latinoamericano contemporáneo. Su presentación no solo fue un hito musical, sino también un orgullo para todos los peruanos presentes, pues Bareto fue la única representación nacional en esta celebración de la diversidad hispana, que esta semana también recibió a figuras de talla mundial como la legendaria Gloria Estefan.

