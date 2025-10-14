Grecia paralizada por huelga general contra reforma que permitiría jornadas laborales de 13 horas

Se realizan protestas en Atenas y otras ciudades griegas. | Foto: AFP

Se realizan protestas en Atenas y otras ciudades griegas. | Foto: AFP

Grecia enfrenta una huelga general contra la polémica reforma impulsada por el gobierno conservador del presidente Konstantínos Tasoúlas, quien busca introducir una jornada laboral opcional de 13 horas.

La protesta sindical paraliza los servicios públicos y municipales, así como los ferris y trenes. En Atenas, el transporte urbano funciona con horario reducido. No obstante, los vuelos no se ven afectados.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Proyecto 'digno de la Edad media'

Los sindicatos y la oposición de izquierda han organizado movilizaciones en Atenas y otras ciudades griegas para protestar contra un proyecto al que califican como "digno de la Edad Media".

"Nuestra salud, tanto mental como física, y el equilibrio entre la vida personal y profesional, son bienes que no se pueden sustituir por dinero", declaró Stefanos Chatziliadis, miembro del gremio de funcionarios ADEDY

Un mensaje que se hizo eco en las calles de Atenas, donde un cartel rezaba: "El tiempo de trabajo no es una mercancía, ¡es nuestra vida! ¡No a las 13 horas!".

La jornada de movilización tiene lugar en la víspera del voto en el Parlamento griego del proyecto, que prevé autorizar jornadas laborales de 13 horas para un solo empleador, a cambio de una remuneración adicional.

Trabajadores se arriesgarán a ser despedidos

Esta disposición solo será válida hasta 37 días al año y de forma voluntaria, según afirmó Niki Kerameus, ministra de Trabajo y Seguridad Social de Grecia.

En la actualidad, esta iniciativa existe, pero solo si un empleado tiene dos o más empleadores. "Esta ley refuerza a los empleados y facilita los negocios", declaró Kerameus a SKAI TV.

Sin embargo, los gremios y la oposición denuncian que los trabajadores se arriesgarán a ser despedidos si se niegan a trabajar más horas.

Según la Confederación de Trabajadores Griegos (GSEE), muchos empleados no tendrán la posibilidad de negarse a trabajar 13 horas, dado el desequilibrio de poder entre el empleador y el empleado, agravado por la precariedad que prevalece en el mercado laboral.

PUEDES VER: Grecia toma Wembley y le dedica el triunfo al fallecido Baldock

Grecia tiene la jornada laboral semanal más alta en Europa

"Este es un primer paso hacia la ampliación de la jornada laboral; en el sector privado, realmente no puedes negarte, siempre encuentran la manera de imponer lo que quieren", señaló María, de 46 años, empleada de una empresa constructora:

Se espera que la iniciativa sea aprobada por los diputados, donde el oficialismo cuenta con 156 de los 300 escaños existentes.

La jornada laboral legal en Grecia es de ocho horas, con la posibilidad de realizar hasta tres horas extra. El país ya ha legalizado la semana laboral de seis días, sobre todo durante la temporada alta en determinados sectores, como el turismo.

La jornada laboral semanal en Grecia es de 39,8 horas, superior a la media de los 27 países de la Unión Europea (35,8 horas), según Eurostat.