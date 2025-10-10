HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

México revoca licencia a CiBanco, institución financiera acusada de lavado de dinero en EE.UU.

Hace algunos meses, el gobierno de Donald Trump acusó a CiBanco de lavar dinero para cárteles de la droga y les prohibió algunas transferencias de fondos..

El gobierno de México autorizó el pago a las personas que tienen sus ahorros en CiBanco, tras la revocación de la licencia.
El gobierno de México autorizó el pago a las personas que tienen sus ahorros en CiBanco, tras la revocación de la licencia. | Foto: AFP

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México anunció que revocaron la licencia para operar de CiBanco, una institución financiera a la que el gobierno de Estados Unidos acusó de lavar dinero.

En junio pasado, el gobierno de Donald Trump acusó a CiBanco (junto con el banco Intercam y la casa de bolsa Vector) de lavar dinero para cárteles de la droga y les prohibió algunas transferencias de fondos.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum busca acuerdo con EE.UU. para evitar arancel de 25% a camiones mexicanos

lr.pe

A finales de agosto, CiBanco e Intercam vendieron parte de sus negocios a otras instituciones financieras, según la Secretaría de Hacienda de México.

A través de un comunicado, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario de México (IPAB) dijo que autorizó el pago a las personas que tienen ahorros en CIBanco tras la revocación de la licencia.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que las instituciones financieras tuvieron un papel vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la compra de productos químicos necesarios para producir fentanilo.

Tras esos señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  anunció la intervención gerencial temporal de estas instituciones con el fin de proteger los intereses de sus ahorristas y acreedores.

Notas relacionadas
Claudia Sheinbaum busca acuerdo con EE.UU. para evitar arancel de 25% a camiones mexicanos

Claudia Sheinbaum busca acuerdo con EE.UU. para evitar arancel de 25% a camiones mexicanos

LEER MÁS
Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

LEER MÁS
México: capturan a Nelson Arturo Echezuria, líder de la organización criminal 'Tren de Aragua'

México: capturan a Nelson Arturo Echezuria, líder de la organización criminal 'Tren de Aragua'

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

LEER MÁS
Donald Trump anuncia aranceles adicionales del 100% sobre China a partir del 1 noviembre

Donald Trump anuncia aranceles adicionales del 100% sobre China a partir del 1 noviembre

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
Turista de 60 años muere tras finalizar recorrido en la Casa Embrujada de Disneyland: habría sufrido un ataque cardiaco

Turista de 60 años muere tras finalizar recorrido en la Casa Embrujada de Disneyland: habría sufrido un ataque cardiaco

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Mundo

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025