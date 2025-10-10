México revoca licencia a CiBanco, institución financiera acusada de lavado de dinero en EE.UU.

El gobierno de México autorizó el pago a las personas que tienen sus ahorros en CiBanco, tras la revocación de la licencia. | Foto: AFP

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México anunció que revocaron la licencia para operar de CiBanco, una institución financiera a la que el gobierno de Estados Unidos acusó de lavar dinero.

En junio pasado, el gobierno de Donald Trump acusó a CiBanco (junto con el banco Intercam y la casa de bolsa Vector) de lavar dinero para cárteles de la droga y les prohibió algunas transferencias de fondos.

A finales de agosto, CiBanco e Intercam vendieron parte de sus negocios a otras instituciones financieras, según la Secretaría de Hacienda de México.

A través de un comunicado, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario de México (IPAB) dijo que autorizó el pago a las personas que tienen ahorros en CIBanco tras la revocación de la licencia.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que las instituciones financieras tuvieron un papel vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la compra de productos químicos necesarios para producir fentanilo.

Tras esos señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la intervención gerencial temporal de estas instituciones con el fin de proteger los intereses de sus ahorristas y acreedores.