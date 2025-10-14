El paradero del presidente Andry Rajoelina sigue siendo desconocido desde que abandonó Madagascar. | Composición LR

El martes 14 de octubre, el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, disolvió la cámara baja del parlamento mediante un decreto, antes de un posible voto de destitución, desde "un lugar seguro". La decisión se toma en medio de una crisis política desatada por semanas de protestas masivas y el quiebre del respaldo militar, lo que ha sumido al país en su peor escenario institucional desde 2009.

Rajoelina, que llegó al poder tras un golpe militar hace más de una década, enfrenta una ola de rechazo por parte de jóvenes manifestantes, especialmente de la Generación Z, quienes protestaron contra la pobreza, la corrupción y los cortes constantes de servicios básicos. La situación escaló el pasado fin de semana cuando una unidad militar de élite se unió a las protestas y exigió la renuncia del mandatario.

Diputados ignoran la destitución y destituyen al presidente

Pese al decreto presidencial, la Asamblea Nacional de Madagascar celebraron este martes una sesión extraordinaria para destituir al presidente del país. De 163, 130 votaron a favor. El vicepresidente del Parlamento, Siteny Randrianasoloniaiko, aseguró que el decreto carece de validez legal. "Un documento sin sello y sin firma no tiene ningún valor jurídico", dijo.

El líder legislativo denunció que la decisión de Rajoelina representa un intento desesperado por aferrarse al poder en medio de una evidente pérdida de legitimidad. "El pueblo exige respuestas, no maniobras autoritarias. No podemos tolerar que el país se gobierne desde la clandestinidad", afirmó Randrianasoloniaiko. La Asamblea considera que la crisis debe resolverse institucionalmente y no mediante decretos unilaterales.

El peor escenario político en Madagascar desde 2009

Madagascar vive una crisis de múltiples frentes, detonada por el hartazgo social y agravada por fracturas dentro de las fuerzas armadas, lo que ha sumido al país en su peor escenario institucional desde 2009.

Protestas masivas desde finales de septiembre, lideradas por jóvenes de la Generación Z.

Acusaciones de corrupción, malversación y nepotismo contra funcionarios y allegados al presidente.

Cortes constantes de agua y electricidad, que alimentaron el malestar social.

Represión de manifestaciones y al menos 22 muertos, según Naciones Unidas.

Golpe militar en proceso, con la unidad CAPSAT tomando el control de parte del Ejército.

Además, la reelección de Rajoelina en 2023 fue duramente cuestionada, ya que los partidos de oposición boicotearon los comicios. Desde entonces, su legitimidad estuvo en entredicho tanto dentro como fuera del país.

¿Dónde está el presidente de Madagascar?

El paradero del presidente Andry Rajoelina sigue siendo desconocido desde que abandonó el país. En un mensaje transmitido por redes sociales, el mandatario confirmó que se encuentra en un "lugar seguro", y alegó que temía por su vida, ante lo que calificó como un "intento de toma del poder ilegal y por la fuerza".

Algunos reportes no confirmados sugieren que su salida del país pudo haber sido facilitada por negociaciones diplomáticas con Francia. Radio Francia Internacional citó fuentes que indican que el presidente Emmanuel Macron habría intervenido para evitar una escalada violenta, aunque el gobierno francés declinó hacer comentarios.

Hasta el momento, ni la oficina de Rajoelina ni portavoces oficiales han revelado su ubicación exacta.