EN VIVO | Congresistas piden debatir vacancia de Dina Boluarte esta noche
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

Israel aprueba acuerdo de alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos y plan para liberar rehenes

El acuerdo prevé liberar rehenes y prisioneros palestinos, mientras Estados Unidos enviará tropas para supervisar el plan.

Israel y Hamás acuerdan alto el fuego con la mediación de EE. UU. Foto: AFP
Israel y Hamás acuerdan alto el fuego con la mediación de EE. UU. Foto: AFP

El gobierno de Israel aprobó un acuerdo de alto el fuego en Gaza, mediado por Estados Unidos, que incluye la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás y la excarcelación de prisioneros palestinos. Según la oficina del primer ministro, la tregua entrará en vigor de inmediato. Como parte del acuerdo, Washington enviará aproximadamente 200 tropas al Medio Oriente para supervisar su implementación. Sin embargo, las autoridades estadounidenses aclararon que estas tropas no ingresarán a Gaza.

Por su parte, este jueves por la tarde, el negociador jefe de Hamás, Khalil al-Hayya, aseguró haber recibido garantías de que la guerra con Israel ha concluido por completo, tras la mediación de Estados Unidos y otros países árabes. En declaraciones a medios internacionales, indicó que la tregua incluye la liberación de 250 palestinos condenados a cadena perpetua, 1.700 detenidos en Gaza desde el inicio del conflicto, además de todas las mujeres y niños palestinos que permanecen en prisión.

Netanyahu recibe elogios de enviados de Trump por su papel clave en el alto el fuego con Hamás

Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y el enviado especial Steve Witkoff elogiaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por sus decisiones durante la guerra, asegurando que fueron determinantes para que Hamás aceptara un alto el fuego. “El primer ministro Netanyahu tomó decisiones muy difíciles, y personas de menor rango no las habrían tomado. Y aquí estamos hoy, porque Hamás tuvo que hacerlo. Tuvieron que llegar a este acuerdo. La presión los dominaba”, dijo Witkoff durante una reunión del gobierno israelí sobre la tregua.

Kushner también destacó que Netanyahu hizo un “gran trabajo en las negociaciones” y se mantuvo firme en sus líneas. El primer ministro agradeció ambos gestos y respondió: “Creo que ponen su cerebro y su corazón, y sabemos que es para el beneficio de Israel y de los Estados Unidos, para el beneficio de la gente decente en todas partes y para el beneficio de estas familias, que finalmente podrán estar con sus seres queridos”.

Celebraciones en Gaza y cautela en Israel marcan las primeras horas del alto el fuego

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó que las fuerzas continuarán sus misiones operativas en Gaza mientras se preparan para una “transición mesurada, profesional y ordenada” hacia el alto el fuego. Durante una visita a la Franja junto a otros altos mandos, advirtió a las tropas que permanezcan vigilantes. “Israel observa las pantallas y celebra la liberación de los rehenes, que permanezcan alerta. El enemigo está aquí; no ha desaparecido”, señaló.

En contraste, en Gaza se vivieron escenas de alivio y celebración tras el anuncio de la tregua entre Israel y Hamás. En ciudades como Jan Yunis, decenas de personas salieron a las calles a agradecer por el fin de los combates. “Damos gracias a Dios por este alto el fuego”, dijo un residente del sur del enclave, mientras se escuchaban cánticos y vítores. “Gracias a Dios, el presidente Trump anunció que la guerra terminó. Estamos muy contentos”, expresó Wael Radwan a AFP. Según la ONU, el conflicto ha dejado más de 67.000 muertos y una profunda crisis humanitaria.

