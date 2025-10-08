HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre     Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre     Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

Hamas e Israel intercambian "listas de prisioneros para liberar" en medio de negociaciones indirectas en Egipto

El dirigente Taher al Nunu indicó para AFP que Israel y Hamás intercambiaron "listas de prisioneros". No obstante, el gobierno de Benjamin Netanyahu no ha emitido declaraciones sobre los avances de sus enviados.

Las negociaciones en Egipto vendrían girando en torno a puntos clave como el retiro progresivo de las fuerzas israelíes del territorio. Foto: AFP.
Las negociaciones en Egipto vendrían girando en torno a puntos clave como el retiro progresivo de las fuerzas israelíes del territorio. Foto: AFP.

El movimiento islamista Hamás confirmó el intercambio con Israel las "listas de prisioneros" que podrían ser liberados en el marco de una propuesta de canje humanitario, que busca la excarcelación de palestinos detenidos en cárceles israelíes a cambio de los rehenes retenidos en Gaza. Información fue revelada por Taher al Nunu, dirigente del grupo palestino parte de las negociaciones, a la agencia AFP.

Hamás señaló además que “prevalece el optimismo” en las conversaciones indirectas con Israel, que se llevan a cabo en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, con el objetivo de lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza. Hasta el momento, el gobierno de Benjamin Netanyahu no ha emitido declaraciones sobre los avances de sus enviados en las conversaciones que tienen lugar en Egipto.

PUEDES VER: Daniel Noboa, presidente de Ecuador, salió ileso de intento de asesinato tras ser atacado a balazos

lr.pe

"Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos"

“Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para levantar todos los obstáculos a la aplicación de las diferentes etapas del alto el fuego, y el optimismo prevalece entre todos los participantes”, afirmó Al Nunu, contactado por teléfono por AFP.

Según AP, las negociaciones en Egipto vendrían girando en torno a puntos clave como el retiro progresivo de las fuerzas israelíes del territorio, la implementación de mecanismos para garantizar que Israel no reanude operaciones militares tras el intercambio, así como la liberación total de los cautivos —vivos y fallecidos— a cambio de la excarcelación de palestinos detenidos, bajo supervisión internacional.

Hamás pide "garantías" de Trump y de los mediadores

Desde Egipto, el negociador jefe de Hamás, Khalil al Hayya, afirmó que el movimiento palestino busca “garantías claras” del presidente estadounidense Donald Trump y de los países mediadores para asegurar que la guerra en Gaza “termine de una vez por todas”.

Al Hayya expresó su desconfianza hacia Israel y subrayó que cualquier acuerdo debe incluir compromisos verificables que impidan la reanudación de ataques, además de garantizar la reconstrucción y la asistencia humanitaria en el enclave.

De acuerdo con una fuente palestina cercana a los negociadores de Hamás, el martes la delegación israelí presentó sus primeras propuestas formales sobre la retirada gradual de tropas, junto con un mecanismo y calendario para el intercambio de rehenes y prisioneros. Estos avances marcan un punto de inflexión en las conversaciones de Sharm el Sheij, aunque los mediadores reconocen que aún persisten desacuerdos.

Negociaciones se mantienen entre Israel y Hamás

Las negociaciones entre Hamás e Israel, mediadas en Egipto, han girado en torno a la implementación del llamado “plan de 20 puntos” impulsado por Estados Unidos, con el objetivo de lograr un alto al fuego permanente, la liberación de rehenes y prisioneros, y una eventual reconstrucción de Gaza.

Las negociaciones se desarrollan en un clima de cautelosa esperanza —Hamás ha afirmado que “el optimismo” prevalece—, pero factores como la supervisión internacional del acuerdo, los plazos de liberación y la disposición a cumplir los compromisos siguen siendo puntos críticos que deberán resolverse para que el pacto sea viable.

Notas relacionadas
Israel y Hamás continuan negociación en Egipto mientras EE. UU., Qatar y Turquía se unen a la presión por un acuerdo de paz en Gaza

Israel y Hamás continuan negociación en Egipto mientras EE. UU., Qatar y Turquía se unen a la presión por un acuerdo de paz en Gaza

LEER MÁS
Hamás califica la masacre de 2023 en Israel como un "glorioso día", pese a la condena internacional y las negociaciones en curso

Hamás califica la masacre de 2023 en Israel como un "glorioso día", pese a la condena internacional y las negociaciones en curso

LEER MÁS
A dos años del inicio de la guerra, Gaza sigue en ruinas mientras Israel y Hamás negocian el plan de Trump para la paz

A dos años del inicio de la guerra, Gaza sigue en ruinas mientras Israel y Hamás negocian el plan de Trump para la paz

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Por primera vez, 4 universidades peruanas en top 100 de nuevo ranking de mejores universidades de América Latina y Caribe, según QS 2026

Por primera vez, 4 universidades peruanas en top 100 de nuevo ranking de mejores universidades de América Latina y Caribe, según QS 2026

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
Israel y Hamás continuan negociación en Egipto mientras EE. UU., Qatar y Turquía se unen a la presión por un acuerdo de paz en Gaza

Israel y Hamás continuan negociación en Egipto mientras EE. UU., Qatar y Turquía se unen a la presión por un acuerdo de paz en Gaza

LEER MÁS
Trump pide prisión para el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois "por no proteger a los oficiales de ICE"

Trump pide prisión para el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois "por no proteger a los oficiales de ICE"

LEER MÁS
Europa busca prohibir términos como 'hamburguesa' o 'salchicha' en productos vegetarianos

Europa busca prohibir términos como 'hamburguesa' o 'salchicha' en productos vegetarianos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Mundo

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

"Perú tiene un mayor desafío (que Chile) en términos de formalización laboral", asegura asesor ministerial chileno sobre las AFP

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025