Hamas e Israel intercambian "listas de prisioneros para liberar" en medio de negociaciones indirectas en Egipto

Las negociaciones en Egipto vendrían girando en torno a puntos clave como el retiro progresivo de las fuerzas israelíes del territorio. Foto: AFP.

El movimiento islamista Hamás confirmó el intercambio con Israel las "listas de prisioneros" que podrían ser liberados en el marco de una propuesta de canje humanitario, que busca la excarcelación de palestinos detenidos en cárceles israelíes a cambio de los rehenes retenidos en Gaza. Información fue revelada por Taher al Nunu, dirigente del grupo palestino parte de las negociaciones, a la agencia AFP.

Hamás señaló además que “prevalece el optimismo” en las conversaciones indirectas con Israel, que se llevan a cabo en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, con el objetivo de lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza. Hasta el momento, el gobierno de Benjamin Netanyahu no ha emitido declaraciones sobre los avances de sus enviados en las conversaciones que tienen lugar en Egipto.

"Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos"

“Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para levantar todos los obstáculos a la aplicación de las diferentes etapas del alto el fuego, y el optimismo prevalece entre todos los participantes”, afirmó Al Nunu, contactado por teléfono por AFP.

Según AP, las negociaciones en Egipto vendrían girando en torno a puntos clave como el retiro progresivo de las fuerzas israelíes del territorio, la implementación de mecanismos para garantizar que Israel no reanude operaciones militares tras el intercambio, así como la liberación total de los cautivos —vivos y fallecidos— a cambio de la excarcelación de palestinos detenidos, bajo supervisión internacional.

Hamás pide "garantías" de Trump y de los mediadores

Desde Egipto, el negociador jefe de Hamás, Khalil al Hayya, afirmó que el movimiento palestino busca “garantías claras” del presidente estadounidense Donald Trump y de los países mediadores para asegurar que la guerra en Gaza “termine de una vez por todas”.

Al Hayya expresó su desconfianza hacia Israel y subrayó que cualquier acuerdo debe incluir compromisos verificables que impidan la reanudación de ataques, además de garantizar la reconstrucción y la asistencia humanitaria en el enclave.

De acuerdo con una fuente palestina cercana a los negociadores de Hamás, el martes la delegación israelí presentó sus primeras propuestas formales sobre la retirada gradual de tropas, junto con un mecanismo y calendario para el intercambio de rehenes y prisioneros. Estos avances marcan un punto de inflexión en las conversaciones de Sharm el Sheij, aunque los mediadores reconocen que aún persisten desacuerdos.

Negociaciones se mantienen entre Israel y Hamás

Las negociaciones entre Hamás e Israel, mediadas en Egipto, han girado en torno a la implementación del llamado “plan de 20 puntos” impulsado por Estados Unidos, con el objetivo de lograr un alto al fuego permanente, la liberación de rehenes y prisioneros, y una eventual reconstrucción de Gaza.

Las negociaciones se desarrollan en un clima de cautelosa esperanza —Hamás ha afirmado que “el optimismo” prevalece—, pero factores como la supervisión internacional del acuerdo, los plazos de liberación y la disposición a cumplir los compromisos siguen siendo puntos críticos que deberán resolverse para que el pacto sea viable.