Donald Trump confía en acuerdo de paz en Gaza: "Hamás está aceptando cosas muy importantes"

Donald Trump confía en que finalmente haya paz en Gaza. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Hamás está cediendo en asuntos muy importantes en las negociaciones indirectas entre el grupo islamista e Israel para un acuerdo de paz en la Franja de Gaza.

"Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer", aseguró Donald Trump cuando unos periodistas le preguntaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamás, para sellar la paz.

"Vamos a llegar a un acuerdo", sostiene Donald Trump

"Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes", señaló el mandatario estadounidense.

Donald Trump se mostró bastante optimista sobre el futuro de las negociaciones indirectas que actualmente mantienen Hamás e Israel en Egipto para poner fin al conflicto que comenzó en 2023.

"Creo que vamos a llegar a un acuerdo, aunque llevan años y años intentando llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí, afirmó el político republicano.

Finalmente, Donald Trump también desmintió una información que aseguraba que recriminó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por sus muestras de pesimismo sobre el resultado de las negociaciones.