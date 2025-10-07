HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

Donald Trump confía en acuerdo de paz en Gaza: "Hamás está aceptando cosas muy importantes"

El presidente de Estados Unidos aseguró que Hamás e Israel finalmente podrían llegar a un acuerdo, ya que el grupo islamista estaría aceptando puntos clave de su plan de paz.

Donald Trump confía en que finalmente haya paz en Gaza.
Donald Trump confía en que finalmente haya paz en Gaza. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Hamás está cediendo en asuntos muy importantes en las negociaciones indirectas entre el grupo islamista e Israel para un acuerdo de paz en la Franja de Gaza.

"Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer", aseguró Donald Trump cuando unos periodistas le preguntaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamás, para sellar la paz.

PUEDES VER: A dos años del inicio de la guerra, Gaza sigue en ruinas mientras Israel y Hamás negocian el plan de Trump para la paz

lr.pe

"Vamos a llegar a un acuerdo", sostiene Donald Trump

"Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes", señaló el mandatario estadounidense.

Donald Trump se mostró bastante optimista sobre el futuro de las negociaciones indirectas que actualmente mantienen Hamás e Israel en Egipto para poner fin al conflicto que comenzó en 2023.

"Creo que vamos a llegar a un acuerdo, aunque llevan años y años intentando llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí, afirmó el político republicano.

Finalmente, Donald Trump también desmintió una información que aseguraba que recriminó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por sus muestras de pesimismo sobre el resultado de las negociaciones.

Notas relacionadas
A dos años del inicio de la guerra, Gaza sigue en ruinas mientras Israel y Hamás negocian el plan de Trump para la paz

A dos años del inicio de la guerra, Gaza sigue en ruinas mientras Israel y Hamás negocian el plan de Trump para la paz

LEER MÁS
Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

LEER MÁS
Donald Trump habría autorizado ataques letales contra cárteles del narcotráfico, según CNN

Donald Trump habría autorizado ataques letales contra cárteles del narcotráfico, según CNN

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
A dos años del inicio de la guerra, Gaza sigue en ruinas mientras Israel y Hamás negocian el plan de Trump para la paz

A dos años del inicio de la guerra, Gaza sigue en ruinas mientras Israel y Hamás negocian el plan de Trump para la paz

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
Indonesia levanta suspensión de TikTok después de que la aplicación entregara datos al gobierno

Indonesia levanta suspensión de TikTok después de que la aplicación entregara datos al gobierno

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este 8 de octubre es feriado en Perú: ¿qué sucedió y a qué héroe histórico se conmemora a nivel nacional cada año?

¿Hay paro de transportistas hoy martes 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

El Nobel de Física 2025 premia el descubrimiento del efecto túnel cuántico que revolucionó la mecánica moderna

Mundo

El Nobel de Física 2025 premia el descubrimiento del efecto túnel cuántico que revolucionó la mecánica moderna

Indonesia levanta suspensión de TikTok después de que la aplicación entregara datos al gobierno

A dos años del inicio de la guerra, Gaza sigue en ruinas mientras Israel y Hamás negocian el plan de Trump para la paz

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

"No abran ningún mensaje": Carlincatura expone el "plan" de la presidenta Boluarte para frenar las extorsiones

César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025