China impulsa el acceso al internet con una megaconstelación de 48.000 satélites con IA para conectar al mundo entero

La propuesta de China busca redefinir el acceso a internet y comunicaciones, a diferencia de modelos como Starlink, mediante una infraestructura orbital compartida y sostenible para más de 8.000 millones de habitantes.

China se apoya en la inteligencia artificial en su camino de interconectar al mundo.
China se apoya en la inteligencia artificial en su camino de interconectar al mundo.

Investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China han presentado una ambiciosa propuesta que podría redefinir el acceso global a los servicios satelitales. Se trata de la OSSMC (mega constelación sostenible compartida), una infraestructura compuesta por 48.000 satélites con inteligencia artificial gestionados desde una nube orbital, con el objetivo de ofrecer internet en tiempo real, navegación, comunicaciones y servicios personalizados a los más de 8.000 millones de habitantes del planeta.

El estudio fue publicado en la revista National Science Review y está liderado por Yang Jun, profesor de instrumentación espacial con amplia trayectoria en sistemas de navegación chinos. Según el equipo, esta red satelital global permitiría reemplazar los modelos actuales, donde empresas y gobiernos desarrollan constelaciones separadas, por un sistema compartido, más eficiente y con menor impacto en la congestión espacial.

China busca ofrecer internet, comunicaciones, navegación y otros servicios a los ocho mil millones de habitantes del mundo

A diferencia de los proyectos privados como Starlink, de SpaceX, que apunta a desplegar 42.000 satélites, la propuesta china busca una infraestructura orbital común que proporcione acceso equitativo a internet sin replicar esfuerzos innecesarios. Según Ma Xiaotian, estudiante de doctorado e integrante del equipo, ya se han registrado más de un millón de solicitudes de lanzamiento de satélites a nivel mundial, lo que hace urgente una alternativa sostenible.

El modelo OSSMC se basa en dos innovaciones clave: una revolución de hardware, mediante la modularidad satelital que permite construir cada satélite con sensores, redes y procesadores de IA intercambiables; y una revolución de servicio, centrada en el uso dinámico y compartido de recursos a través de una nube orbital inteligente.

Las simulaciones realizadas por el equipo mostraron que este sistema puede multiplicar por 13 la cobertura de detección respecto a satélites tradicionales. Además, permitiría que los usuarios accedan a servicios satelitales desde sus teléfonos móviles bajo demanda, como si solicitaran un viaje mediante aplicaciones como Uber o DiDi.

lr.pe

La importancia de la inteligencia artificial para China

La inteligencia artificial en el espacio juega un rol decisivo en esta propuesta. A través de la nube orbital, los satélites no se limitarán a responder señales, sino que podrán anticiparse a las necesidades de los usuarios y asignar recursos de forma inteligente. Esta arquitectura, inspirada en el modelo de internet como "una red global", permitiría una experiencia más rápida, flexible y personalizada.

Los investigadores explican que, con este enfoque, los satélites funcionarán como computadoras universales interconectadas, capaces de prestar múltiples servicios de manera simultánea. Según los resultados del estudio, este modelo incrementaría la tasa de éxito de tareas aleatorias al 97 %, mejorando significativamente la experiencia del usuario y la eficiencia operativa de la red.

La propuesta espacial de China representa un cambio estructural respecto al paradigma actual de “un satélite, una función”. Al integrar IA, modularidad y colaboración internacional, la OSSMC podría redefinir el futuro de las telecomunicaciones y consolidar el liderazgo de la tecnología espacial china en un entorno cada vez más competitivo.

