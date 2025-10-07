HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Liberan latinoamericanos parte de la flotilla que llevaba ayuda a Gaza y que fue intervenida por Israel

Argentina, Colombia y México celebran la liberación de sus ciudadanos detenidos por Israel en la flotilla hacia Gaza. En total, se anunció la liberación de seis mexicanos, tres argentinos y dos colombianas.

La intercepción se dio en aguas internacionales contra una flotilla de 45 embarcaciones que partió de España. Foto: AFP.
La intercepción se dio en aguas internacionales contra una flotilla de 45 embarcaciones que partió de España. Foto: AFP.

Argentina, Colombia y México anunciaron la liberación de sus connacionales detenidos por Israel y que formaban parte de la flotilla hacia la Franja de Gaza. Seis ciudadanos mexicanos, dos colombianos y tres argentinos han sido anunciados como liberados, según comunicados oficiales de cada nación latinoamericana. Muchos de ellos fueron repatriados a su país de origen.

La intercepción se dio en aguas internacionales contra una flotilla de 45 embarcaciones que partió de España con el objetivo de romper el bloqueo de Israel que impide la entrega de ayuda en Gaza, donde la ONU declaró el estado de hambruna tras dos años de conflicto. Cabe señalar que esta intervención se dio antes de las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Egipto.

A dos años del inicio de la guerra, Gaza sigue en ruinas mientras Israel y Hamás negocian el plan de Trump para la paz

lr.pe

Seis activistas mexicanos fueron liberados

El gobierno de México anunció la liberación de seis ciudadanos mexicanos que formaban parte de la flotilla que intentó romper el bloqueo de Israel en Gaza. Los activistas fueron detenidos por las fuerzas israelíes y estuvieron retenidos en el centro de detención de Ktziot. Tras su liberación, cruzaron hacia Jordania y llegaron a la capital, Amán, donde fueron recibidos por el embajador mexicano en ese país.

La cancillería mexicana indicó que los activistas iniciaron su repatriación hacia México después de su paso por Jordania. El comunicado detalló que los ciudadanos mexicanos ya han dejado Israel y se encuentran en camino de regreso a su país.

Los ciudadanos argentinos eran parte de la Flotilla Global Sumud

Los tres ciudadanos argentinos que formaban parte de la Flotilla Global Sumud fueron liberados. Según informó Felipe Bertola, hijo de uno de los detenidos, los tres activistas fueron recibidos por diplomáticos uruguayos en Jordania, ya que Argentina no tiene una sede diplomática. Los liberados son la legisladora de izquierda Celeste Fierro, el exdiputado provincial Ezequiel Peressini y el activista Carlos Bertola.

A su llegada a Jordania, los tres argentinos fueron trasladados a un hospital para ser revisados por médicos, puesto que se encontraban sin acceso a teléfono. Bertola aseguró que ya tienen sus boletos de regreso a Argentina, donde se espera que lleguen en dos vuelos distintos, el primero el miércoles por la noche y el segundo en la madrugada del jueves.

Según reveló EFE, el vuelo de los dos dirigentes del partido tiene prevista su llegada a Buenos Aires este miércoles a las 20:30 hora local (23:30 GMT), aterrizando en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Solo una activista colombiana regresará a su país

Mediante un comunicado de la Cancillería, Colombia celebró la liberación de las connacionales Manuela Bedoya y Luna Barreto, asegurando que ambas recibirán acompañamiento consular tras su liberación. Según reveló Red+, después de su liberación, las activistas serán sometidas a revisiones médicas y estarán acompañadas por el cónsul colombiano Carlos Piñeros.

El gobierno gestionó el retorno de una de las mujeres a Colombia, recibiendo el respaldo del Fondo Especial para las Migraciones. No obstante, la otra activista permanecerá en Jordania, país en el que reside actualmente, debido a compromisos previos y condiciones personales que impiden su traslado inmediato a la nación sudamericana.

