Hija de Robin Williams califica de “repugnante” los videos con IA que hacen de su padre: “No es lo que él querría”

Zelda Williams, hija del fallecido actor Robin Williams, expresó su rechazo al uso de IA para recrearlo digitalmente. Asegura que su padre no aprobaría este tipo de contenido.

Robin Williams murió el 11 de agosto de 2014, a los 63 años, en su casa de California. Foto: composiciónLR/AFP/YouTube/Instagram
Robin Williams murió el 11 de agosto de 2014, a los 63 años, en su casa de California. Foto: composiciónLR/AFP/YouTube/Instagram

La directora y actriz Zelda Williams alzó la voz nuevamente contra el uso de inteligencia artificial (IA) para recrear digitalmente a su padre, el icónico comediante y actor Robin Williams, fallecido en 2014. A través de sus redes sociales, criticó duramente los videos generados por IA que circulan en plataformas como TikTok, y pidió que dejen de enviarle este tipo de material.

En una serie de publicaciones en Instagram, Zelda manifestó su incomodidad, describiendo estos contenidos como una forma de explotación sin sentido. “Por favor, dejen de enviarme videos de mi papá hechos con IA. Dejen de creer que quiero verlos o que lo entiendo; no lo hago y no lo haré”, escribió. Su postura expone un debate creciente en la industria del entretenimiento sobre los límites del uso de tecnologías que imitan voces e imágenes de personas reales.

¿Qué dijo la hija de Robin Williams sobre los videos con IA de su padre?

La también cineasta utilizó un tono firme para expresar su rechazo hacia los clips creados con IA que buscan replicar la imagen y voz de su padre, quien fue una de las figuras más queridas del cine y la comedia estadounidense. En su mensaje, Zelda subrayó que estos videos no solo le resultan ofensivos, sino que también representan una falta de respeto hacia el legado de su padre.

“Si solo quieren molestarme, ya he visto cosas mucho peores; los voy a restringir y seguir con mi vida. Pero, por favor, si tienen un poco de decencia, dejen de hacerle esto a él, a mí y a todos. Es una tontería, una pérdida de tiempo y energía, y créanme, no es lo que él querría”, señaló.

Zelda fue más allá al criticar el uso actual de esta tecnología para recrear a “personas reales” con fines virales. Describió estos contenidos como manipulaciones grotescas que no pueden considerarse arte. “Ver cómo el legado de personas reales se reduce a esto solo para que otros produzcan horrendos videos en TikTok manipulándolos como marionetas, es una locura. No están haciendo arte; están haciendo algo asqueroso, como hot dogs sobreprocesados”, expresó. La directora acusó a quienes crean este tipo de materiales de utilizar la historia del arte y la música de forma oportunista, buscando simplemente aprobación superficial.

En otro fragmento de su mensaje, Zelda también arremetió contra la idea de que la inteligencia artificial representa una evolución creativa. “Y por el amor de todo, dejen de llamarlo 'el futuro'. La IA solo recicla y arroja mal el pasado para volver a consumirlo”, afirmó con contundencia.

Zelda Williams ya había criticado el uso de la IA previamente

No es la primera vez que Zelda Williams manifiesta su postura sobre este tema. Durante la huelga del sindicato de actores SAG-AFTRA en 2023, ya se había pronunciado contra la utilización de modelos de IA que recrean a intérpretes sin su consentimiento. En ese entonces, expresó que ver representaciones digitales de Robin Williams le resultaba “personalmente perturbador”.

“He visto durante años cuántas personas quieren entrenar estos modelos para crear o recrear actores que no pueden dar su consentimiento, como mi papá. Esto no es teórico, es muy real”, señaló.

Además, resaltó que la tecnología no solo afecta la memoria de quienes ya no están, sino también el trabajo de actores vivos, quienes ven amenazada su capacidad de interpretar y construir personajes de forma genuina. “Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus decisiones, de dar voz a caricaturas, de poner su esfuerzo y tiempo humanos en el arte de actuar”, afirmó.

Zelda cerró su crítica con una analogía contundente, comparando las recreaciones digitales con criaturas sin alma: “Estas recreaciones son, en el mejor de los casos, una mala imitación de grandes personas, y en el peor, un horrendo monstruo de Frankenstein, armado con lo peor de lo que es esta industria, en lugar de lo que debería representar”.

