SpaceX adquiere frecuencias por US$ 17.000 millones para reforzar Starlink y su servicio ‘Direct to cell’

Muchos teléfonos modernos son compatibles con la tecnología satelital que ofrece Elon Musk. | Foto: Starlink

La empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, acaba de comprar frecuencias por US$ 17.000 millones de dólares al operador estadounidense de telecomunicaciones EchoStar, como parte de su plan para reforzar las operaciones de su red Starlink.

Con esta operación, SpaceX busca mejorar su servicio llamado "Direct to cell" que permite el acceso directo desde un teléfono inteligente a determinados satélites de su constelación Starlink, sin necesidad de una terminal específica adicional.

¿Qué es "Direct to cell"?

En la actualidad, la cobertura depende de las antenas de telefonía que no están ubicadas en todos lados. Por ese motivo, en algunas zonas rurales, nuestro celular no tiene cobertura y no permite hacer llamadas, enviar SMS o conectarnos a internet

Gracias a "Direct to cell", las personas que se encuentren en zonas rurales y sin cobertura podrán conectar sus smartphones a los satélites de Starlink en el espacio, los cuáles actuarán como antenas de telefonía convencionales.

SpaceX ha lanzado sus primeros satélites capaces de garantizar las comunicaciones directamente en smartphones compatibles a principios de 2024. Ahora cuenta con 600, de los 8.000 satélites que la empresa tiene en órbita.

Además de permitir enviar SMS, los clientes de la red Starlink "Direct to cell" podrán acceder a aplicaciones, redes sociales y plataformas de mensajería en zonas remotas, según la empresa de Elon Musk

Para ofrecer estos servicios, la compañía estadounidense se asoció con diez operadores, presentes en América del Norte y del Sur, Australia, Japón, Suiza y Ucrania.

"Más de 50% del planeta sigue sin estar cubierto por servicios terrestres. Mantenemos nuestro compromiso de "trabajar con los operadores de redes móviles a escala mundial", señala SpaceX en su web oficial.

La transacción anunciada prevé dar acceso al servicio a algunos de los clientes de EchoStar. En las operaciones electrónicas previas a la apertura de la bolsa de Nueva York, las acciones de EchoStar subían un 22%, hasta los 82 dólares.