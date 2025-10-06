La flotilla 'Mikeno' de la misión Global Sumud no llegó a las costas de Gaza y tampoco evitó el bloqueo de Israel

LO FALSO:

El Mikeno, una de las embarcaciones de la flota Global Sumud, ha llegado a las costas de Gaza. Una de las 44 embarcaciones ha logrado su objetivo.

LO VERDADERO:

'Mikenos' fue interceptado por los militares israelíes en el mar limítrofe de Gaza, sin poder llegar a su meta.

Las cuentas oficiales de Global Sumud asumieron su responsabilidad por la desinformación.

El 2 de octubre de 2025, el ejército de Israel interceptó alrededor de 12 embarcaciones que pertenecen a la misión humanitaria Global Sumud, que llevaba a cientos de pasajeros, además de varias toneladas de alimentos para los palestinos afectados por la invasión del ejército israelita. Entre los tripulantes, se encuentra Greta Thunberg, la activista ambiental sueca que inició este viaje a Medio Oriente.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que la embarcación 'Mikeno', perteneciente a Global Sumud, llegó a las costas gazatíes tras evadir el bloqueo naval de Israel que lleva imponiéndose hace más de 18 años. No obstante, la información es falsa.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Threads y X. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 500.00 visualizaciones, 2.200 'me gusta', 271 comentarios y fue 5.000 veces compartidos por distintas plataformas y redes sociales.

Mikeno no llegó a la Franja de Gaza y video corresponde a Túnez

Para identificar el estado actual de la embarcación humanitaria Mikeno, realizamos una búsqueda con palabras clave y encontramos que, en la actualidad, fue interceptado por las fuerzas navales de Israel, sin registros de haber llegado a las costas de Gaza. Según la cuenta oficial de X de la misión Global Sumud, se realizó una revisión del terreno y no se halló rastros de la mencionada flota humanitaria.

"Los informes sobre la llegada de Mikeno a Gaza eran falsos. Tras la comprobación del terreno, la publicación sobre la llegada de Mikeno a las costas de Gaza ha sido eliminada de nuestro muro", indicó la misión Global Sumud, asumiendo su responsabilidad de la desinformación.

Salida de la Flotilla Global Sumud del puerto de Túnez. Foto: captura de pantalla

Sobre el video, tras realizar una búsqueda inversa de imágenes con un fotograma del bulo, encontramos que la grabación original corresponde a la salida de la flotilla desde Túnez, donde varios activistas y turistas despidieron a la tripulación. Este hecho ocurrió el 7 de setiembre de 2025.

Conclusión

La flotilla 'Mikeno' fue interceptada por las fuerzas navales de Israel y no logró pasar el bloqueo. El video viralizado corresponde a la salida de la misión Global Sumud desde Túnez, no la recepción de ciudadanos en Gaza. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

