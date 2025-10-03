HOYSuscripcion LR Focus

Lotería de Boyacá de HOY, 4 de octubre 2025: resultados del sorteo 4592, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

Consulta los números ganadores del sorteo 4592 de la Lotería de Boyacá, jugado el sábado 4 de octubre en Colombia, y verifica si tu billete resultó premiado.

El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor. Foto: Lotería de Boyacá
El número ganador de la Lotería de Boyacá puede darte el premio mayor. Foto: Lotería de Boyacá

Este sábado no te pierdas la emisión en vivo del sorteo 4592 de la Lotería de Boyacá, disponible por Canal 13, el canal de YouTube de 7N Noticias y Facebook Live. En la transmisión se anunciará el número ganador del premio mayor, junto con todos los resultados del sorteo: combinaciones de cuatro cifras y una serie de tres dígitos que podrás comparar con tu billete.

La Lotería de Boyacá, una de las favoritas entre los colombianos, no solo destaca por su premio mayor, sino también por ofrecer los llamados premios de Optimismo, que aumentan tus posibilidades de llevarte una recompensa.

PUEDES VER: Último sorteo Lotería de Boyacá HOY, 27 de septiembre 2025: resultados del sorteo 4591, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

lr.pe

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados de HOY, 4 de octubre | Premio Mayor

  • Números ganadores: -
  • Serie: -

Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados del 27 de septiembre | Premio Mayor

  • Números ganadores: 7888
  • Serie: 341

¿Cómo ver la Lotería de Boyacá EN VIVO por internet?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Boyacá en vivo a través de la transmisión en la cuenta oficial de YouTube de 7N Noticias.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Boyacá?

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 11 de octubre de 2025.

