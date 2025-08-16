karine Bernal Lobo: "En mi libro quise dar voz a la mujer, a las amigas, a la familia, a las hermanas"

Karine Bernal Lobo, psicóloga de profesión, se siente orgullosa de lo que ha logrado gracias a la plataforma Wattpad, que también fue trampolín para Anna Todd ("After"), Ariana Godoy ("A través de mi ventana") y el afamado Blue Jeans. Con más de 30.000 lectores en línea, Grupo Planeta apostó por ella, transformando la "Saga del rey" en libros impresos. Esta decisión le permitió presentar "El perfume del rey" (2023) y "Las cadenas del rey" (2024) en las principales ferias del libro de Latinoamérica, incluida la FIL Lima 2025.

La República conversó con la joven valleduparense sobre su proceso creativo, su compromiso con no decepcionar a sus seguidores y la importancia de otorgar un rol protagónico a las mujeres en sus libros. Ambientados en un contexto semifeudal, sus relatos explican cómo las decisiones y caprichos de los hombres marcan el destino de Emily. Más allá de la ficción y el romanticismo, su motivación para escribir no teme explorar temas complejos como la prostitución y el aborto, utilizándolos como una forma de denuncia social.

-Wattpad se está convirtiendo en una gran oportunidad para las mujeres que sienten que pueden hacer literatura.

Gracias a Wattpad salieron muchas escritoras latinoamericanas. Es un gran trampolín para las mujeres. Hay muchas autoras españolas, colombianos, como yo, o argentinas que iniciaron ahí. Lo que hace especial a Wattpad es que la mayoría son mujeres. A veces te dicen que, si vienes de Wattpad, entonces no es literatura de verdad.

-¿Es difícil mantener la libertad creativa cuando hay una editorial que tiene otra visión para tus libros?

Creo que todo es como una negociación para que sea un ganar-ganar. Hay cosas en las que uno cede. Te dicen que tienes que quitar esto porque conflictúa con la narrativa que inicialmente estaba en Wattpad o con lo que espera el público. Hay otras que sí debes dejar ir y no ser tan terco de quedarte en un no. Hay que negociar: tú me quitas esto y yo te pido que dejes esto.

¿Tuviste miedo de decepcionar a tus fans?

Sí, todavía la tengo. Cada vez que saco un libro me “funan”. Me dicen cosas como que “lo cambiaste, así no era en Wattpad, me cambiaste a los personajes, eso no lo haría él jamás, yo lo conozco más que tú”. Pasa muy seguido. Por ejemplo, con el personaje de Magnus. Uno entiende que se apasionan por el libro. La cosa es que, a veces, algunos lectores quieren que pase lo que ellos quieren. Es mi libro, mi imaginación.

-Te gusta ser detallista, tanto en los diálogos como al momento de explicar el contexto.

Es una de las cosas que me costó mucho darme cuenta. Soy detallista, pero no creo al nivel en el que es más detallista el ‘Perfume del rey’ como lo es ‘Las Cadenas del rey’. Me decían: “Oye, descríbeme más esto, descríbeme aquello”. Listo, voy a intentarlo. Pero cuando salió el primer libro fui demasiado detallista. Debí haber dicho que no en algunas de las cosas que me pedían. Digamos que lo mejoré un poquito en el segundo libro. Hay cosas que el editorial me pide que hagas, pero ahora digo que no debí hacerlo. Aprendí que hay cosas que simplemente debo borrar. Tropecé muchas veces porque era lo primero que escribía fuera de Wattpad y quería que saliera perfecto.

-Las mujeres toman el protagonismo de la historia. ¿Es un llamado al empoderamiento femenino?

Sí. Aunque los libros no están netamente basados en la época antigua, tiene sus matices. La mujer estaba muy oprimida. Siempre les dicen que tienen que hacer esto, que deben decir aquello, que no deben ser mal vistas en la sociedad y que no deben desobedecer al esposo, el hombre. Quise dar otra perspectiva para que las mujeres se unieran, no solo las mujeres de la familia de Emily, sino a todas las mujeres alrededor que va conociendo. Se enfrentan no solo a hombres, sino al rey, que era un machista completo. Quise poder dar voz a todas las mujeres que están siendo maltratadas.

-¿Se podría catalogar como libros feministas?

No creo que sea un manual feminista. Siento que me faltaron muchas cosas por abordar. No lo quise convertir en un libro feminista al 100%, pero sí hablar sobre temas que, para mí, eran importantes.

"El perfume del rey" (2023) y "Las cadenas del rey" (2024). Foto: Jesús Aliaga

-¿Fue adrede abarcar la problemática de la inmigración siendo una mujer latinoamericana?

Estaba viendo un programa donde hablaban de la migración de haitianos que pasaban por Colombia para llegar a Panamá. Se quedaban varados en una parte y me sorprendí. Me di cuenta de que no hablaban español, no tenían familia, no sabían qué hacer. Eso era interesante y triste. Decidí que Emily lo contara, que otro lo vive. Ya en el segundo libro ella también lo experimenta. Era verlo desde los ojos de la protagonista.

-También abordas los temas de la prostitución y el aborto.

El tema del aborto es un tema muy delicado en esta sociedad actual. Yo tengo una posición muy clara, creo que se nota en el libro. Para los lectores, sea la decisión que tomen, está bien porque es mi punto de vista. En el contexto del libro, debías tenerlo (al bebé) sí o sí. Si no lo tienes, algo falla contigo porque tú estás aquí para tener hijos. Quise dar como una visión actual a un problema que viene desde la antigüedad. Ahí se evidencia mi posición y espero que sea como una alerta o una ayuda a cualquier persona que lo esté dudando. Cualquiera que sea tu decisión, está perfecta. Respecto a la prostitución, se sigue tachando a la mujer como lo peor del universo. Decidí que las meretrices fueran amigas de la protagonista. Emily encuentra en ellas amigas que se ayudan, se protegen y que pelean juntas sin distinciones.

-Era necesario darles voz a las mujeres.

Antes, el amor no era una decisión para la mujer. Te tocaba casarte, así tú tuvieras 18 años o 16 y él tuviera 60. El romanticismo no es lindo cuando la mujer no puede decidir. En mi libro quise dar voz a la mujer, a las amigas, a la familia, a las hermanas, etc. Se tienen que defender entre ellas mismas. Por eso, vemos esa lucha entre ellas y cómo se refleja en las decisiones que toma Emily más adelante.

-Fusionaste elementos medievales con lo moderno, refiriéndonos a las problemáticas.

Es parte de la libertad creativa porque es un mundo ficticio que no lo pueden poner en ninguna época que hayamos vivido. Sin embargo, son cosas que antes no eran pensadas. La migración no era considerada un problema como lo es ahora. El aborto no tenía tanta visibilidad como ahora. Lo hice así para poder tocar temas que pasaban en una época en la que no se podía cuestionar. En el tercer libro se va a tocar el tema de la homosexualidad en la monarquía.

-Tus personas evolucionan tanto que terminan siendo distintos al inicio.

Vemos todo desde el punto de vista de Emily. Esas personalidades escondidas son las que ayudan a que, a medida que vas avanzando en los libros, entiendas más a los personajes y veas sus desarrollos. Magnus pasa de ser el bloque de hielo a ser una persona que tiene muchas heridas del pasado que necesita sanar.

-Si tuvieras la oportunidad de corregir algo en la historia, ¿lo harías?

Hay una escena en el ‘Perfume del Rey’ en la que quitaría una sola cosita que parece no es muy importante. Para mí, este detalle hace una diferencia gigante. Es una parte del juicio sobre el abuso sexual. Quizás alguien más no lo ve, pero yo lo veo y digo “¿por qué eso está ahí?”. Es mi primer libro, pero me gusta tal cual es.

-¿Qué nos espera para la tercera y cuarta entrega?

Va a ser muchísimo mejor. Se viene más drama, más romance, más problemas, secretos que se descubren. Muchas cosas chéveres.

-¿Te sientes una referente de la literatura juvenil por la popularidad que tienes?

Solo tengo dos libros. Falta muchísimo para llegar a ser un referente, pero me alegra estar dando pasos para algún día llegar hasta allá.