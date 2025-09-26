HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Eslovaquia aprueba enmienda constitucional que limita los derechos de la comunidad LGTBIQ+

Tras la aprobación de la enmienda, Eslovaquia reconoce únicamente dos sexos (masculino y femenino) y establece que los niños solo pueden ser adoptados por parejas heterosexuales casadas. Asimismo, queda prohibida la gestación subrogada.

Marcha del orgullo realizada en la ciudad de Bratislava, capital de Eslovaquia.
Marcha del orgullo realizada en la ciudad de Bratislava, capital de Eslovaquia. | Foto: AFP

El Parlamento de Eslovaquia aprobó una controvertida enmienda constitucional que restringe los derechos de la comunidad LGTB+, medida que Robert Fico, primer ministro de ese país, calificó como un "paso histórico".

Para sorpresa general, la polémica enmienda fue aprobada con 90 votos a favor en un Parlamento de 150 escaños. Algunos legisladores de la oposición se sumaron a la iniciativa en el último momento, en un giro inesperado.

La enmienda aprobada por el Parlamento eslovaco limita los derechos de las parejas del mismo sexo y hace más difícil el cambio de género de las personas intersexuales.

De acuerdo a la enmienda presentada por el gobierno, Eslovaquia conserva su soberanía en materia de identidad nacional (...), salud, ciencia, educación y estado civil".

Salvo excepciones, un niño solo puede ser adoptado por parejas heterosexuales casadas, y las escuelas no pueden ofrecer educación sexual sin el consentimiento del tutor legal.

Además, la enmienda estipula que Eslovaquia solo reconoce el sexo masculino y femenino" y prohíbe la gestación subrogada, es decir, que una mujer lleve y dé a luz un hijo para otra pareja o persona.

Tras aprobarse la enmienda, Robert Fico, conocido como el 'Trump europeo", agradeció a sus partidarios, considerando que esta reforma es la mejor respuesta al colapso de las sociedades occidentales.

"En cuestiones éticas fundamentales, nuestra ley nacional debe primar sobre el derecho internacional, que a menudo trae ideas muy alejadas de los valores sobre los que se construye la República Eslovaca", declaró.

En la actualidad, Eslovaquia cuenta con aproximadamente 5,5 millones de habitantes. Es miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004 y se comprometió al adherirse a respetar los derechos fundamentales.

Michal Simecka, jefe del partido 'Progresivne Slovensko', calificó la votación como vergonzosa y lamentó la traición de varios miembros de la oposición que permitieron aprobar el texto rápidamente.

"Esta enmienda perjudicará al pueblo eslovaco y cuestionará la posición de Eslovaquia en la Unión Europea", comentó el político.

