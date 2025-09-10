Hong Kong: rechazan proyecto para otorgar derechos a parejas del mismo sexo casadas en el extranjero

En Hong Kong, el matrimonio igualitario no es legal. | Foto: AFP

En Hong Kong, el matrimonio igualitario no es legal. | Foto: AFP

Una bofetada para el colectivo LGTBQ+. Los diputados de Hong Kong acaban de rechazar un proyecto de ley que hubiera otorgado derechos limitados a las parejas del mismo sexo que hayan registrado su unión en el extranjero.

El proyecto buscaba brindar derechos a esas parejas de la comunidad en cuestiones médicas o para trámites legales después de un deceso, como visitar al cónyuge en el hospital o reclamar el cuerpo del fallecido.

¿Qué dijeron las autoridades?

El matrimonio igualitario no es legal en Hong Kong (región meridional de China) ni el resto del país. El gobierno había propuesto este proyecto de ley después de que un tribunal ordenara mediante un fallo en 2023 la creación de un marco legal para las parejas LGTBQ+.

Sin embargo, la mayoría de los 89 diputados que componen el Consejo Legislativo tumbó la propuesta. El Consejo Legislativo actual todavía no había rechazado ningún texto por el Ejecutivo local.

El proyecto a favor de la comunidad LGTBQ se topó con el rechazo de los tres grandes partidos pro-Pekín de este territorio, al considerar que atentaba contra la visión tradicional de la familia.

Amnistía Internacional critica decisión

Antes de la votación, activistas del colectivo LGTBQ+ habían lamentado que el proyecto solo otorgase derechos limitados y que solamente una docena de legisladores hayan expresado públicamente su apoyo a la iniciativa.

No obstante, las asociaciones LGTBQ+ habían acabado por resignarse en las últimas semanas y apoyaron el texto, al considerar que podría suponer un avance.

Al término de la votación, Amnistía Internacional (AI) criticó el desprecio alarmante de los derechos de las personas LGTB+ en Hong Kong, y emitió un comunicado expresando su rechazo.

"Un revés que muestra hasta qué punto Hong Kong todavía tiene camino por recorrer antes de que todos puedan gozar de una igualdad de derechos", señaló Aministía Internacional en su documento.