El mejor sándwich de América Latina es de Perú, según Taste Atlas 2025: no es la butifarra ni pan con tamal

Ni la butifarra ni el pan con tamal vencieron al pan con chicharrón, quien es el mejor sándwich de América Latina, según Taste Atlas 2025. | Foto: Composición LR/ Andina/ ChatGPT

Los sándwiches de América Latina se destacan por su diversidad de ingredientes, la influencia de distintas culturas y su capacidad para reflejar la identidad culinaria de cada país. Desde el clásico chivito uruguayo hasta la tradicional butifarra o el pan con tamal peruano, así como la arepa rellena venezolana, cada uno combina sabores locales con técnicas heredadas o adaptadas, y se ha convertido en un verdadero ícono del sabor callejero y popular de la región.

Según el Taste Atlas 2025, la lista de los 100 mejores sándwiches del mundo incluye uno de América Latina que destaca sobre los demás y que es originario del Perú, ubicándose entre los diez primeros puestos del ranking.

¿Cuál es el mejor sándwich de América Latina, según Taste Atlas 2025?

El mejor sándwich de América Latina, según Taste Atlas 2025, es el pan con chicharrón, el mismo que ganó el reconocido ‘Mundial de desayunos’ organizado por el streamer español Ibai Llanos. Este clásico peruano se prepara con panceta de cerdo frita y crujiente —conocida como chicharrón— que se sirve dentro de un pan blanco y suave.

El pan con chicharrón es el mejor sándwich de América Latina, según Taste Atlas 2025. Foto: Andina

Este clásico bocadillo, resultado de la fusión entre las técnicas culinarias indígenas y las tradiciones españolas durante la época colonial, combina texturas irresistibles: la corteza dorada del cerdo contrasta con la suavidad del pan. Tradicionalmente, se acompaña con camote frito y salsa criolla, lo que realza su sabor y lo convierte en uno de los desayunos más emblemáticos y populares de la gastronomía peruana.

El top 10 de los mejores sándwiches del mundo, según Taste Atlas 2025

El ranking elaborado por Taste Atlas, la reconocida guía gastronómica global, presentó su lista 2025 con los 100 mejores sándwich del mundo, una selección que celebra el sabor, la historia y la cultura culinaria en cada bocado. A continuación, te mostramos el top 10: