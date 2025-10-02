Ni el turrón ni la mazamorra morada: este es el mejor postre del Perú, según Taste Atlas 2025
Hay un postre del Perú, originario del norte del país, que destaca por sus sabores frescos de frutas y su dulzura, ideal para el verano, según el reconocido portal de gastronomía global Taste Atlas.
Los postres del Perú se han destacado por su excelente sabor, variedad y la fusión de influencias culturales que los enriquecen. Desde las preparaciones coloniales, como el suspiro a la limeña o la mazamorra morada, hasta otros dulces como el turrón o los picarones, cada región del país aporta recetas únicas que reflejan su identidad y herencia.
Asimismo, estos dulces no solo forman parte de la gastronomía cotidiana, sino también de las celebraciones y festividades más importantes del país. En fiestas patronales, procesiones y ferias locales, es común encontrar postres típicos que acompañan la ocasión, convirtiéndose en símbolos de tradición y orgullo cultural. Gracias a su diversidad y autenticidad, los postres peruanos han trascendido fronteras y hoy son reconocidos en diversas partes del mundo. Precisamente, según el último ranking de Taste Atlas 2025, hay un postre peruano que destaca por encima de muchos otros que se consideran los mejores.
¿Cuál es el mejor postre del Perú, según Taste Atlas 2025?
El mejor postre del Perú, según Taste Atlas 2025, es la cremolada. Este dulce peruano, originario del norte del país, en Tumbes, se impuso a otros postres como el turrón, los picarones y el queso helado. Elaborado con frutas típicas del Perú, como maracuyá, chirimoya, mango, fresa o lúcuma, este postre destaca por su frescura y la intensidad de sus sabores naturales.
La cremolada es el mejor postre peruano, según Taste Atlas 2025. Foto: Andina
Su preparación artesanal permite aprovechar al máximo la pulpa de la fruta, ofreciendo una alternativa ligera y nutritiva frente a otros postres helados más procesados. La cremolada no solo se disfruta en hogares, sino también en heladerías, mercados y carretillas ambulantes, donde se ha convertido en un clásico del verano peruano que encanta tanto a locales como a visitantes.
El top 10 de los mejores postres peruanos, según Taste Atlas 2025
En el ranking de Taste Atlas 2025 figuran diversos postres peruanos. Es por eso que el reconocido portal de gastronomía global elaboró un top con los mejores dulces peruanos.
- Cremolada
- Queso helado
- Turrón de Doña Pepa
- Picarones
- Suspiro a la limeña
- Arroz zambito
- Crema volteada
- Mazamorra morada
- Humitas dulces
- Prestiños huanuqueños