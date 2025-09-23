HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Vladimir Putin concede ciudadanía rusa a mujer estadounidense que acusó a Joe Biden de agresión sexual

Tara Reade aseguró que Joe Biden la agredió sexualmente en un pasillo del Congreso de Estados Unidos en 1993, cuando él era senador. El político demócrata negó las acusaciones.

Tara Reade hizo su denuncia en 2020, en plena campaña presidencial.
Tara Reade hizo su denuncia en 2020, en plena campaña presidencial. | Foto: CNN

Tara Reade, la mujer estadounidense que acusó a Joe Biden de agresión sexual en 1993, obtuvo la ciudadanía rusa, según un decreto firmado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Un documento publicado en el sitio web oficial de información jurídica confirmó que McCabe Alexandra Tara, nacida el 26 de febrero de 1964, es ahora ciudadana rusa.

Joe Biden negó acusaciones

Según medios estadounidenses, la mujer cambió su nombre por el de Alexandra McCabe en 1998 para protegerse de su exmarido, al que acusó de violencia doméstica.

A comienzos del 2020, Reade aseguró que Joe Biden, que en ese entonces se presentaba a las elecciones, la agredió sexualmente en un pasillo del Congreso de Estados Unidos en 1993, cuando él era senador y ella trabajaba para él.

La acusación, negada categóricamente por el político demócrata, supuso un reto para su campaña contra el entonces presidente saliente, Donald Trump.

El propio Donald Trump se ha enfrentado a acusaciones de agresión sexual, acoso y violación por parte de varias mujeres.

Tara reade temía por su seguridad en EE.UU.

El relato de Reade contaba con algunas inconsistencias, como el hecho de que no se haya encontrado ningún registro de la denuncia que, según ella, presentó ante el Congreso tras la supuesta agresión.

En mayo de 2023, Tara Reade anunció en una entrevista con el medio estatal ruso Sputnik que tenía la intención de solicitar un pasaporte ruso.

Desde Moscú, la mujer declaró que había decidido quedarse en Rusia porque temía por su seguridad en su país natal.

En julio de 2024, anunció en la red social X que regresaba a Estados Unidos para presentar una denuncia contra Biden por agresión sexual. En aquel entonces, el presidente había anunciado su retiro de la carrera por la reelección.

