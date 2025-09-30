Precio del dólar en México hoy martes 30 de septiembre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

El precio del dólar en México este martes 30 de septiembre de 2025 se cotiza oficialmente en 18.3825 pesos mexicanos por dólar, de acuerdo con el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) derivado de Banxico. Esta cifra representa la referencia oficial para operaciones y contratos en divisas.

En el mercado interbancario spot, el dólar ronda los 18.36-18.37 pesos por unidad. En los bancos comerciales, los precios de compra y venta varían según la institución. Algunos ejemplos aproximados de esta mañana:

¿Cuál es la cotización oficial del dólar en México hoy?

El Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el valor para liquidar obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.35 pesos por unidad.

El FIX se determina en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de mayoreo y se difunde al mediodía del día previo, de acuerdo con el banco central.

Precio del dólar en bancos de México

En el sistema bancario mexicano, el precio del dólar muestra variaciones según la institución. Este martes 30 de septiembre de 2025, BBVA México cotiza la divisa en $17.53 a la compra y $18.66 a la venta, mientras que en Citibanamex se ubica en $17.81 y $18.83, respectivamente. Por su parte, Banorte presenta un rango más competitivo con $17.15 a la compra y $18.70 a la venta.

En otras instituciones, los valores se mantienen ligeramente más altos. Banco Azteca registra el dólar en $17.45 a la compra y $18.89 a la venta; Banregio en $17.70 y $18.90; y Afirme reporta la cotización más elevada en ventanilla, con $17.60 a la compra y $19.00 a la venta. Estas diferencias reflejan la política cambiaria de cada banco, por lo que se recomienda comparar antes de realizar operaciones.