YouTube pagará US$ 22 millones a Donald Trump para poner fin a demanda por haber cerrado su canal

Además de YouTube, Donald Trump fue compensado por X y Meta, plataformas que también cerraron sus cuentas. | Foto: AFP

Además de YouTube, Donald Trump fue compensado por X y Meta, plataformas que también cerraron sus cuentas. | Foto: AFP

Google aceptó pagar 22 millones de dólares al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a una demanda por el cierre de su canal de YouTube tras el asalto al Capitolio en 2021.

YouTube y otras plataformas borraron las cuentas de Trump por temor a que promoviera más violencia con afirmaciones falsas, como que Joe Biden había hecho fraude en las elecciones presidenciales del 2020.

El republicano presentó acciones legales contra Google y otras empresas por censurar su discurso. El dinero de los acuerdos sellados con las tecnológicas será destinado a una organización sin ánimo de lucro llamada 'Trust for the National Mall'.

Esta organización, que se dedica a restaurar, preservar y mejorar el National Mall, usará el dinero que pagará YouTube para la construcción del salón de baile de la Casa Blanca.

Además de los 22 millones de dólares para el salón de baile, YouTube acordó pagar 2,5 millones de dólares a otros aliados de Donald Trump, entre ellos la American Conservative Union.

El presidente publicó un mensaje en Truth Social, su propia red social, asegurando que "la censura de las grandes tecnológicas tiene consecuencias". Asimismo, añadió que los republicanos lucharon por la libertad de expresión y ganaron.

En febrero de 2025, la red social X (antes Twitter) llegó a un acuerdo por unos 10 millones de dólares para cerrar una demanda presentada por el político republicano contra la empresa y su antiguo director, Jack Dorsey.

Mira lo último de TECHMOOD Martes y jueves a las 3:00 p.m. Ver ahora

Un mes antes, Meta hizo lo propio, en este caso se comprometió a pagar 25 millones de dólares, 22 de los cuales irán destinados a la creación de una biblioteca presidencial.