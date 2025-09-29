El último domingo, decenas de ciudadanos salieron a las calles de Paraguay para manifestarse en contra del Gobierno del presidente Santiago Peña. La concentración tuvo como principal reclamo el rechazo a los actos de corrupción y la exigencia de mejoras en los servicios públicos, sobre todo en el sistema de salud. La jornada estuvo marcada por una fuerte presencia policial y que dejó al menos 31 personas detenidas.

Asimismo, la movilización, que reunió a personas de diferentes generaciones, fue convocada a través de redes sociales por un grupo identificado como la ‘Generación Z’. La protesta se inició frente a la sede del Congreso Nacional y continuó con una marcha por el centro histórico de Asunción.

Manifestantes de distintas edades se reunieron este domingo en el microcentro de Asunción, respondiendo a una convocatoria difundida en redes sociales por jóvenes identificados como parte de la 'Generación Z'.

Asimismo, de acuerdo con un comunicado oficial, la Policía Nacional desplegó a 3.000 agentes para custodiar la marcha que se concentró en las afueras del Congreso. Durante la jornada, se reportaron al menos ocho agentes heridos y un total de 31 manifestantes detenidos (29 hombres y 2 mujeres).

Bajo el lema “Somos el 99,9 %. No queremos corrupción”, la protesta exigía mayor transparencia en la gestión pública, así como investigaciones serias, independientes y rápidas sobre las denuncias de corrupción que involucran a los distintos poderes del Estado. Estas demandas fueron difundidas ampliamente en plataformas digitales como parte del llamado a la movilización.

Manifestantes llevaron banderas del anime 'One Piece'

A lo largo de la movilización, varios protestantes portaron banderas de Paraguay y otras con imágenes del manga 'One Piece', un símbolo que ha sido adoptado en protestas contra gobiernos en países como Nepal, Francia, Indonesia y Perú. En ciertos tramos del recorrido, se registraron tensos momentos entre los manifestantes y la Policía, especialmente cuando los agentes bloquearon el paso de un grupo que intentaba acercarse al Parlamento.

En un intento por disolver la concentración, la policía utilizó gas pimienta, lo que generó una reacción por parte de algunos asistentes, quienes respondieron lanzando piedras. Pese al enfrentamiento, la situación no escaló a hechos de mayor gravedad. "Aquí estamos en Paraguay realmente pidiendo sobre la seguridad, justicia y salud en nuestro país", expresó a la agencia EFE Jenifer González, una estudiante de Enfermería, quien indicó que rechazan a "políticos corruptos" que, se quejó, "roban" al pueblo "en la cara".

El comunicado de la Policía Nacional de Paraguay sobre las protestas

La Policía Nacional de Paraguay dio a conocer, a través de un comunicado oficial, que algunas personas detenidas portaban diversos objetos que fueron catalogados como peligrosos y potencialmente capaces de comprometer la seguridad pública.

Entre los elementos incautados se encontraban cachiporras, canicas de vidrio, piezas de metal tipo cortahierros, recipientes que aparentemente contenían alcohol de quemar y retazos de tela, los cuales, según las autoridades, podrían haber sido utilizados para fabricar artefactos incendiarios o causar disturbios durante la protesta.