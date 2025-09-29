HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El único país de Sudamérica en el top 10 con mayor capacidad de generar energía eólica junto a China y Estados Unidos

La energía eólica es una de las alternativas para generar energía más limpia alrededor del mundo. Según datos del reporte World Energy 2025, Brasil es de la potencia más importante en la generación de esta energía.

Según datos de World Energy 2025, Brasil es parte del top 10 de los países con mayor capacidad de generación de energía eólica. Foto: Composición LR
Según datos de World Energy 2025, Brasil es parte del top 10 de los países con mayor capacidad de generación de energía eólica. Foto: Composición LR

La energía eólica es una de las fuentes renovables de mayor relevancia y potencial en Sudamérica. Se considera una alternativa limpia porque no produce emisiones de gases de efecto invernadero y genera electricidad a través de aerogeneradores, lo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles. Cabe señalar que las naciones sudamericanas destacan por sus extensas zonas de vientos fuertes.

Según datos de World Energy 2025, Brasil es parte del top 10 de los países con mayor capacidad de generación de energía eólica, junto con naciones de relevancia mundial: China, Estados Unidos e India. De acuerdo con cifras más precisas, solo el top 5 cuenta con una capacidad de 828.843 MW (China, 521.746 MW; Estados Unidos, 153.152 MW; Alemania, 72.823 MW; India, 48.163 MW y Brasil, 32.59 MW).

PUEDES VER: La isla de África que tiene vínculo con un país de Sudamérica y busca su ayuda para independizarse, según informe

lr.pe

Brasil, el país de Sudamérica con mayor capacidad eólica

Además del informe de World Energy 2025, citado por La República Colombia, el Global Wind Report 2025 del GWEC confirma que Brasil, efectivamente, se ubica entre los países con mayor capacidad instalada de energía eólica en el mundo. En particular, el reporte informa que al cierre de 2024 el país alcanzó alrededor de 33.727 MV de potencia eólica instalada.

Según el Global Wind Report 2025, Brasil tiene uno de los factores de capacidad más altos a nivel global —entre 45 % y 50 %—, muy por encima del promedio mundial, gracias a las condiciones excepcionales del viento en su región noroeste, como Bahía, Ceará y Río Grande do Norte. Este rendimiento significa que los aerogeneradores brasileños producen más electricidad de manera sostenida.

China y Estados Unidos lideran el ranking mundial

China y Estados Unidos son los países con mayor capacidad de generación de energía eólica, según el World Energy 2025, con 521.746 MW y 153.152 MW, respectivamente. No obstante, existe una diferencia importante entre ambas potencias: mientras China fue de los que más creció, con un 18,1 %, Estados Unidos no registró ningún incremento en su capacidad.

  • China (521.746 MW)
  • Estados Unidos (153.152 MW)
  • Alemania (72.823 MW)
  • India (48.163 MW)
  • Brasil (32.59 MW)

Cabe indicar que, el mayor generador de energía eólica de China, en términos de empresa operador, es China Longyuan Power Group, que es considerada la principal productora de energía eólica del país y Asia. Además, en cuanto a tecnología, la empresa Goldwind es el principal fabricante de turbinas eólica dentro del país.

