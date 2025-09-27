El 25 de marzo de 1975, el rey Fáisal de Arabia Saudita recibió tres disparos a quemarropa mientras saludaba y daba la bienvenida a su sobrino, el príncipe Fáisal Ibu Musaed. El ataque se produjo de manera repentina, en presencia de delegados kuwaitíes y de su ministro de Petróleo, Ahmed Zaki Yamani, quien había asistido al encuentro junto al monarca.

El rey fue trasladado de urgencia al hospital, pero falleció poco después. La ciudad de Riad quedó en completo silencio y permaneció cerrada durante tres días como señal de luto. La familia real designó como sucesor al hermano del monarca asesinado, el rey Khalid.

¿Cómo ocurrió el asesinato del rey Fáisal de Arabia Saudita y qué papel tuvo su sobrino en el regicidio?

Ese día, el príncipe Fáisal bin Musaed ingresó al palacio acompañado por un ministro de Petróleo kuwaití. El rey abrió los brazos para recibirlo, pero el sobrino extrajo una pequeña pistola de su bolsillo y le disparó tres veces en la cabeza. Uno de los guardaespaldas reaccionó de inmediato y lo golpeó con una espada envainada, mientras el jeque Yamani ordenaba que no lo mataran.

El príncipe fue arrestado de inmediato. Médicos y psiquiatras confirmaron que presentaba un “desequilibrio mental” y lo describieron como un hombre calmado tanto antes como después del crimen. En junio de 1975, tras ser declarado culpable de regicidio, fue decapitado en una plaza pública de Riad, conforme a la ley islámica vigente en Arabia Saudita.

¿Qué reformas y decisiones políticas marcaron el reinado de Fáisal antes de su muerte en 1975?

El rey Fáisal asumió el trono en 1964 con el propósito de modernizar Arabia Saudita, un país del tamaño de Europa Occidental. Promovió la educación estatal, el sistema de salud y la justicia, además de introducir la televisión en los años 60, pese a la oposición de sectores conservadores. En 1956, cuando aún era príncipe heredero, fundó junto a su esposa Iffat la primera escuela estatal para niñas.

En el ámbito internacional, el rey consolidó el control de los activos petroleros del reino y posicionó a Arabia Saudita como una potencia influyente. Tras la guerra árabe-israelí de 1973, lideró el uso del petróleo como arma política y redujo el suministro a los países que respaldaban a Israel. Ese mismo año, los precios del crudo se dispararon y, en 1974, la revista Time lo nombró “Hombre del Año”.