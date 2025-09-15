México: estado de Sinaloa y varios municipios suspenden festejos patrios por ola de inseguridad

El 16 de setiembre de 2025, México celebra su Independencia con varios eventos masivos. | Foto: AFP

El gobierno del estado de Sinaloa anunció la suspensión (por segundo año consecutivo) de las celebraciones por la Independencia de México, debido a la ola de violencia criminal que golpea la región. Otros municipios del país también cancelaron los festejos.

Sinaloa, un estado mexicano ubicado al noroeste del país, sufre una sangrienta guerra interna entre facciones del Cartel de Sinaloa. Hasta el momento, el conflicto ha dejado 1700 personas asesinadas, 57 de ellas menores de edad, y casi 2.000 desaparecidos.

¿Qué dijo el gobierno de Sinaloa?

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, publicó un video en sus redes sociales para informar que se cancelaban los festejos patrios por la inseguridad. Asimismo, agradeció a los artistas que estaban dispuestos a participar en ellos.

"He decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario", comentó el político mexicano, miembro del partido Morena.

"Apelo a la comprensión de los sinaloenses y les invito a festejar en cada uno de nuestros hogares", agregó el mandatario en un video que ha generado diversas reacciones en las redes sociales.

El conflicto comenzó tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, de 75 años, líder histórico del Cártel de Sinaloa, quien fue secuestrado y llevado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio, Joaquín "Chapo" Guzmán.

Otros municipios también cancelas festejos

Por otra parte, cuatro municipios del estado de Michoacán también anunciaron la suspensión de los festejos patrios, entre los que se incluían una escenificación del 'Grito de Independencia' el 15 de septiembre, y un desfile militar un día después.

Funcionarios confirmaron que autoridades de Uruapan, Zinapécuaro, Peribán y Tocumbo cancelaron estos eventos en vista de la fuerte presencia y actividad de bandas criminales en sus jurisdicciones.

"Somos respetuosos" de su decisión. Cada municipio tiene la responsabilidad de su territorio", aseguró Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

En Ciudad de México, la alcaldesa del distrito de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, confirmó que también cancelaban la gran verbena por fiestas patrias, debido a la explosión de un camión de transporte de gas que provocó la muerte de 14 personas.