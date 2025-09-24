Chile nominará a expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU

Michelle Bachelet fue directora ejecutiva de ONU Mujeres entre 2010 y 2013. | Foto: AFP

Michelle Bachelet fue directora ejecutiva de ONU Mujeres entre 2010 y 2013. | Foto: AFP

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que su gobierno presentará la candidatura de Michelle Bachelet, expresidenta de la nación, para ocupar el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas (ONU).

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que se celebra en Nueva York, el mandatario chileno aseguró que Michelle Bachelet será la candidata de su país para reemplazar al portugués Antonio Guterres.

"Michelle Bachelet no solo es una figura totalmente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran a esta organización", señaló Boric.

"Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza. La experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer", agregó el presidente chileno, quien estaba junto con Bachelet.

El nombre de Michelle Bachelet suena habitualmente entre los posibles candidatos a la secretaría general de la ONU, junto con el de Alicia Bárcena, excanciller de México y ex secretaria general de la Cepal.

Antonio Guterres, un político y empresario portugués de 75 años, es actualmente el secretario general de las Naciones Unidas; sin embargo, concluirá su segundo periodo el próximoo 31 de diciembre de 2026.

Michelle Bachelet, de 73 años es pediatra de profesión y ha hecho historia en Chile, ya que fue la única mujer en llegar a la presidencia en dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018).

Posteriormente, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

Cabe destacar que, desde su fundación en 1945, la ONU nunca ha tenido a una mujer en la Secretaría General y solo un latinoamericano ha ocupado ese cargo: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ejerció entre 1982 y 1991.